獨家專訪／讓網友無法好好洗車的背影！本尊就是拍照尺度超大的她

▲楊曉涵的洗車背影照在網路瘋傳。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區中正路上一間自動洗車店，日前有網友排隊時意外發現一名身穿吊帶褲、裡面僅穿內衣褲的女騎士在清潔愛車，情不自禁拍下性感背影，PO網後引起熱烈討論，《ETtoday新聞雲》記者聯繫到這位女騎士，她笑著說「謝謝大家喜歡」並透露自己其實是一名拍照尺度相當寬的模特，然而外拍的路，她走得很辛苦。

楊曉涵，今年19歲，身高155公分，體重僅39公斤，算是非常嬌小的身材，國中畢業就在貴族世家打工。到了17歲時，在臉書上看到有人透過外拍賺錢，她決定嘗試，先聯繫攝影師，並毛遂自薦擔任模特。

▲楊曉涵本人超小隻，私底下個性相當內向。（圖／記者陳雕文攝）

楊說，一開始滿慘的，跟攝影師約好時間地點，要赴約時，在臉書社團上面說會晚幾分鐘到，就被其他攝影師留言嗆聲，「第一次約拍居然還敢遲到喔！」

楊表示，「而且我那時不會化妝，也不懂要擺甚麼姿勢，才知道模特好辛苦，第一次外拍讓攝影師拍得很辛苦，照片也沒很好看，我也超尷尬；接下來一年的時間，我不收錢，並積極找比較菜的攝影師，讓他練拍，我則是練習化妝跟儀態。到了18歲，作品慢慢被看見以後，才有攝影師主動找我拍，並開始有收入。」

總算成為模特卻被同學霸凌、攝淫師騷擾

楊曉涵說，「外拍的事情被同學知道並傳開，原本想說這沒甚麼，卻被指指點點，同學會認為我是不是會跟攝影師亂搞，然後亂丟我的課本，有跟校方說了但問題都沒有改善，最後只好休學，過一年（19歲）再復學，而現在的同學就比較友善。」

▲楊曉涵外拍照。（圖／楊曉涵提供）

楊還說，「有攝影師找我去旅拍，工作結束後他突然提出其他要求，像是男友視角，我一開始想說，就試試看，應該也還好，結果拍了幾張，他就開始揭開褲頭，接著問我可不可以幫他打手槍，然後他來拍，根本變態！所以我趕緊把衣服穿了就閃人。」

楊奉勸，如果有其他女孩子也想加入外拍模特的行列，除了化妝能力跟擺姿勢以外，還要能保護自己，要會挑攝影師，因為現在在網路上都能查到大家對攝影師的評價，並在拍攝以前把規則以及底線講清楚，避免後來的紛爭。

▼楊曉涵曾到泰國拍攝生存遊戲的系列作品。（圖／楊曉涵提供）