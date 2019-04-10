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學生妹上課穿網襪狂曬「螞蟻腰背殺照」！　側臉照曝光…網傻眼

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▲▼永州一名女學生上課拍露腰照引爭議。（圖／翻攝自微博＠重之道2）

▲她在便服日時的穿搭總會有新花樣。（圖／翻攝自微博＠重之道2，下同）

大陸中心／綜合報導

永州市的「綜合職業中專」有名女學生最近在微博上暴紅，每張照片她都是以背影入鏡，吸睛的是她有著超火辣螞蟻腰、一頭烏黑直髮以及白皙水嫩的肌膚，每天的穿搭也都十分前衛，網襪、細肩帶背心樣樣來。不過，從她身旁的同學來看，這似乎是一群就讀國、高中的學生，年紀大約才15、16歲，因此，她如此早熟的「炫腰背影照」在網路引發一些爭議，有網友忍不住問「是去上課還是去選美的？」

▲▼永州一名女學生上課拍露腰照引爭議。（圖／翻攝自微博＠重之道2）

▲她的身材讓網友不敢相信這是國高中生。

微博曝光的一系列照片中，這位女學生的招牌姿勢就是反坐在教室椅，以纖細的小蠻腰入鏡，不僅身材好，穿搭上也下足功夫，運動風、清涼風、性感暗黑風都能駕馭，唯一秉持的原則就是絕對要「曬出腰線」。

▲▼永州一名女學生上課拍露腰照引爭議。（圖／翻攝自微博＠重之道2）

▲照片風格就是每張都會露出腰部。

由於照片的拍攝地點都是在教室，可以看到每位同學桌上都擺滿高高的教課書，穿著也都相當簡單，唯獨這名女學生的穿搭特別不一樣，雖然很吸睛，但也不免有些突兀。

不少網友看完留言「所以別人在上課，她在幹嘛…」「是不是營養不良？瘦成這樣」、「學校沒人管了嗎？家長也不管嗎？」「我讀書時要穿這樣，早給父母扔出門外了，哎，現在社會不一樣了」、「可以先好好念書嗎？」「什麼樣的場合就要穿什麼樣的衣服，學生就穿個校服最好看了，這種衣服妳工作了出去玩沒人會說妳。」

▼側臉照曝光後，網友都說這根本還是小孩子的臉。

▲▼永州一名女學生上課拍露腰照引爭議。（圖／翻攝自微博＠重之道2）

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關鍵字：大陸,背影,永州綜合職業中專

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