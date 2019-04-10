106歲老阿嬤慘摔「頭潰爛露白骨」　兒「不嚴重」拒送醫

▲ 老婦跌破頭後遲遲未送醫，傷口嚴重潰爛見骨 。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸中心／綜合報導

黑龍江雙鴨市集賢縣有一位高齡106歲的老婦黃殿珍，日前不慎摔倒撞破頭，然而她的兒子卻認為母親傷勢「不嚴重」，遲遲沒有帶她前往醫院治療。沒想到2個月過去，老婦額頭的傷口不但沒有痊癒，反而出現鵝蛋大小的嚴重潰爛，甚至還能見到白色頭骨。

根據《梨視頻》報導，黃殿珍是村中最高齡的老年人，目前與兒子聶學儉住在一起。聶學儉透露，母親在2月19日不小心摔倒，嗑傷了頭，他在檢查了母親的傷口後，認為只是擦破皮，並不嚴重，再加上春節即將到來，就沒有多加留意，也沒有帶她到醫院治療，就這樣等待傷口逐漸結痂。

▲ 老婦兒子表示，母親摔傷時傷口不太嚴重，因此沒有送醫治療 。（圖／翻攝自梨視頻）

不過結痂期間，黃殿珍覺得傷疤處癢，經常用手去摳，一再把疤痕摳破，導致傷口最後受到細菌感染，在額頭上留下像是鵝蛋一樣大面積的潰爛，部分白色的頭骨更是直接露在外頭，畫面相當驚悚。

察覺母親傷勢惡化，聶學儉這才向村裡面的一位醫生求助，但醫生在量過體溫後卻告訴他，「因為你母親歲數太大，我連點滴都不敢替她打」，接著就匆忙離開，也沒有進一步建議他們是否該住院治療。

▲傷口結疤後，因為老婦一再用手摳，最後感染潰爛。（圖／翻攝自梨視頻）

一名定期拜訪黃殿珍家的愛心志工表示，「上一次我來訪時，她的傷口還沒這麼嚴重，現在面積卻是越來越大了。」對此，聶學儉回應，「沒有什麼治療的好方法，母親發燒就讓她吃點退燒藥，或者是消炎藥來因應。誰不想把她治好呢？但畢竟她她都這麼大歲數了，活一天，就讓她舒服一 點吧。」

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