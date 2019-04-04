台灣水果在大陸受歡迎嗎？水果商：兩岸情懷+品質真的好！

▲廈門中埔水果批發市場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜上月訪問港澳深廈，簽下金額52億元的農產品訂單，其中水果佔很大一部份，也令人好奇，台灣水果對大陸消費者的吸引力為何？在廈門從事水果進口的台商表示，台灣水果本身就是一個「品牌」，再加上農民努力維持的「品質」，即使在大陸市場的定價較高，仍非常受歡迎，進口量也逐年提升。

▲從事水果進口的溫仁德。

台灣農業整合行銷發展協會廈門辦事處主任溫仁德從事水果進口已10多年，幾乎見證了整個台灣水果銷陸的歷史，他認為，台灣水果能一直在大陸佔有一席之地，很大的原因就是兩岸情懷，「先撇除品質不講，大陸民眾對台灣一直有特殊的情感，所以即使消費者的選擇很多，東南亞的水果又越來越強勢，許多人還是願意買台灣水果。」

▼廈門當地水果批發商。

溫仁德進一步解釋，在許多大陸消費者的印象裡，台灣商品就代表著高品質，所以十幾年前水果一銷到大陸，就很受歡迎，「就我的觀察，消費者除了會感到新奇外，還覺得安心、健康，品質有保障，可以說『台灣水果』本身就是一個有吸引力的品牌，就算價格高一點，只要真的好吃，大家還是會願意買。」

溫仁德指出，第一印象很重要，但後續的品質也要「名符其實」，台灣水果這方面做得非常好，到超市逛一圈可以發現，台灣水果從果實到包裝都非常美觀、漂亮，「這是因為要做外銷，都是經過嚴格挑選，外觀、口感最好的，包裝也特別設計過，想想看，就算你本來是不買台灣水果的人，每天到超市看到台灣水果那麼賞心悅目，久了會不會想試看看？吃了又真的好吃，下次是不是就會再買。」

此外，水果運銷也是一門「分秒必爭」的學問，溫仁德強調，水果最重要的就是「新鮮」，台灣與大陸只距離一片海峽，區位上的優勢非常明顯，「台灣水果現在運到大陸只需要幾個小時，船隻晚間從高雄出發，天亮就抵達廈門的碼頭了，中午前會到批發市場，然後再銷往各通路，包含內陸其他省份。」

台灣水果銷陸的數量近年一直有在增加，但目前也面臨衝擊，同樣在廈門經營水果批發的台商林全和表示，現在有很多「大陸產的台灣水果」，有些是相同的品種，有些則是完全不同的東西，對正港「台灣產」的水果造成一些壓力，「當地產的價格較為便宜，掛台灣的名字在賣，但口感是不同的，有的消費者不了解，可能就會被誤導，連帶影響到台灣水果的形象。」

談到最近高雄芭樂價格暴跌的情況，林全和指出，就他自己來說，芭樂進的也是比較少，雖然近期價格很便宜，但還是以蜜棗、鳳梨、蓮霧為主，「大陸消費者不太愛吃芭樂，很多人覺得肉太硬、籽太多，再來就是比起其他水果，甜度沒那麼高，簡單說，就是不對他們的口味，銷量少，進得自然就不會多。」