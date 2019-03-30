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金廈城隍爺600年首次「共同海巡」　兩神像出海航至大膽島

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▲金廈城隍爺600年首次「共同海巡」　兩神像出海航至大膽島。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈金古城城隍文化旅遊節在廈門和平碼頭開幕。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

「海峽兩岸（廈金）古城城隍文化旅遊節」29日在廈門和平碼頭開幕，由廈門城城隍廟、金門浯島城隍廟共同主持祭祀，並首次舉行「聯境海巡」活動，兩岸城隍神像搭乘仿古船，從和平碼頭出海，航行到大膽島（大擔島）附近。現場除了廈門、金門的信眾外，還有來自台灣、新加坡的信眾，共同見證城隍文化的遠播。

兩岸城隍文化旅遊節本次以「廈金古城同根源，兩岸同胞一家親」作為主題，並首次由廈金兩地的古城城隍廟聯合舉辦，活動為期一個多月，並分別在廈門、金門兩地展開，除了祭祀、巡遊活動外，也加入了圖片展、書畫展和研討會等活動。

▲金廈城隍爺600年首次「共同海巡」　兩神像出海航至大膽島。（圖／記者蔡紹堅攝）

值得注意的是，今年除了以往的「陸巡」活動，也首次舉行「聯境海巡」活動，廈金城隍神像共同搭船航行到大膽島周遭，廟方人員指出，從廈門到大膽島，就是希望能加深廈門、金門之間的感情，並期望神明守護這片大海，「未來也希望能直接登上大膽島，促進廈金進一步融合。」

廈門城城隍廟理事會會長鄭承基表示，文化節今年加入了「旅遊」的內容，期盼能通過文化加上旅遊的方式，促進兩岸文化交流，也帶動旅遊經濟的起飛，更打造好「城隍文化」這片招牌。

據了解，金門城隍廟、廈門城隍廟都建於明朝洪武年間，現在的金城後浦「浯島城隍廟」則是從明代「金門城」古地城隍廟「分火」而來，所以稱為「遷治」，金門、廈門的兩間城隍廟也因此很有淵源。

▲金廈城隍爺600年首次「共同海巡」　兩神像出海航至大膽島。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：廈門,金門,城隍

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