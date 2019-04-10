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爭2020！蔡英文「從來沒有怯戰」　賴清德「一定會走完初選」

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▲▼蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選陷入「蔡賴之爭」。總統蔡英文9日中午召開記者會霸氣回應「從不怯戰」，前行政院長賴清德下午也開記者會正面回應蔡英文，堅決走完初選，「如果我贏初選，請支持我。」黨主席卓榮泰也說明黨的初選制度，希望能得到社會最大的支持，也希望可以爭取最後的勝利。

民進黨內初選蔡賴協調難產，傳出週三中執會將討論延後初選時程，賴清德仍堅持一定走完初選，8日下午蔡英文與賴清德進行「蔡賴會」，結束後，蔡英文透過LINE發送訊息，意有所指的提出「保障連任優先」，引起議論。

蔡英文在記者會上否認現任優先傳聞，希望多給黨及協調小組更多空間及彈性，所以這段時間選擇不回應，為了避免擦槍走火 ，希望給協調小組比較大的空間，某種程度上選擇緘默，也因此讓外界質疑自己怯戰，但她霸氣強調，「我倒是從來沒有怯戰的紀錄」。

▲▼蔡英文針對民進黨總統初選召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文針對民進黨總統初選召開記者會。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文說，打過初選都知道後果，問題不在候選人，真正問題在於支持者間的矛盾跟對立，如果想的是初選而忘記大選，我的心情是希望可以站在團結，初選的裂痕歷歷在目，因此昨天會面有賴院長，還有三位協調小組成員在場，有告訴這幾位成員，這一局要問一下自己，誰要退還是誰要合作，合作如果是選項，就應該要全黨傾全力合作，全黨應該要往這個方向去走，「蔡英文可以跟任何人合作」。

▲▼蔡英文於總統府三樓虹廳舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文於總統府三樓虹廳舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

針對蔡英文霸氣回應「不怯戰」，賴清德也強調「一定會走完初選」，要打一場典範級的選戰，如果由蔡英文取得初選勝利，他一定支持蔡英文，但如果最後由他在初選勝出，也請蔡英文同樣的支持他，要團結合作，才能打贏明年總統大選，民進黨不會有分裂問題。

至於外界質疑，如果蔡英文沒有獲得提名，會不會有憲政空窗期，賴清德說，現任總統任期有法律保障，憲法對總統職權有保障，不會因為沒提名而讓總統陷入空窗期，如果贏得初選，他不會干預蔡英文的總統職權，他強調，自己不僅會尊重蔡英文職權，也互尊重蘇貞昌院長的職權，希望能跟黨中央合作打贏選戰。

▲▼賴清德記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲賴清德回應蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

面對能否接受初選延後的可能性，賴清德回應，中執會中無論是終止或是延後，勢必對民進黨造成重大傷害，「黨要贏得人民支持，中執會有舉足輕重角色，希望中執會能夠響應社會期待，維護民進黨精神，初選制度要穩定走下去。」

▲▼賴清德記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲賴清德回應蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

蔡英文、賴清德爭2020，身為民進黨主席的卓榮泰成為夾心餅，在9日下午召開記者會表示，蔡總統和賴前院長都是有傑出政治智慧和胸襟的領導者，一定會將團結合作視為黨員的基本義務和責任。卓榮泰提到，黨內初選制度行之多年，存在的意義就是要化解內部的紛爭，因此制度當然可以做調整與修正，然而，不宜在初選已經開跑後驟然做出改變。

▲▼民進黨主席卓榮泰記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席卓榮泰說明黨內初選制度。（圖／記者屠惠剛攝）

卓榮泰說明，現行所有初選制度、提名條例、辦法等都已行之多年，強調「我不是制度設計者，只是要負責執行好」；從過去的全黨員投票，到黨員投票加幹部評鑑，再到黨員投票加上民調，以至於現在的所謂全民調，當中還有5:5、7:3比例上的不同。其實這種演變，也就是為了要解決內部的紛爭，要得到社會最大的支持，也希望可以找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

卓榮泰強調，目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，「非我一人一己之意見」，況且在相關時程已經公告、參選者也已經完成登記後，作為黨主席「我必須堅守黨內民主精神與機制」，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。

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