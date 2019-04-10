影／大陸大肆否決台灣國際參與　蔡英文：非因民進黨執政

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文10日晚間與美國「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜國際學人中心」3大華府智庫學者舉行視訊會議。她強調，中國大陸大肆否決台灣人民國際參與的機會，這麼做不是因為是民進黨執政，也不是因為不承認九二共識，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利，「中國的所作所為干擾兩岸關係的良性發展，造成兩岸的不安。」

蔡英文致詞時表示，40年前的這一天，台灣關係法通過了，為台美關係開啟新頁；在40年前，台灣史上的艱難時刻，一些重大事件的推衍促成台灣關係法迅速通過，「當時在美國和台灣的許多人士，對於台灣的未來不表樂觀，也不知道台灣未來能否與台海對岸不同。」

▼蔡英文與華府三智庫視訊會議。（圖／翻攝蔡英文YouTube，下同）



蔡英文進一步指出，很少人預料到，台灣關係法起草人的先見之明及情誼，使得雙方最終在共享的價值基礎上，再次深化台美關係。

蔡英文認為，因為美國國會堅持立法保障台灣安全，才能確保台灣安然度過最黑暗的時期，並成為今日自由強健的民主社會，而且美國歷任政府及國會皆信守此一承諾與支持。

另外，蔡英文也提到1996年3月時，美國柯林頓政府決定派遣兩艘航空母艦巡弋台灣附近海域，遏阻中國大陸企圖干擾台灣第一次總統民選時，加彰顯此一承諾，「在那個歷史性的時刻，美國和台灣站在一起，向世界展現對共享民主價值的承諾。」

至於安全層面，蔡英文表示，台灣關係法制定的架構不僅提供防禦性武器給台灣人民，同時也提到，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

蔡英文指出，美國持續支持台灣發展國造能力，目前台美兩國間的訓練以及合作計畫已更加緊密堅實，而台灣也已經連續兩年增加國防預算。

蔡英文強調，中國大陸正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，這並非因為是民進黨執政，也不是因為台灣不承認九二共識，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利。

蔡英文提到，中國大陸的所作所為，干擾了兩岸關係，造成兩岸的不安，「不到兩個禮拜前，中國人民解放軍的兩架戰機跨越了台海中線，破壞了20多年來維繫和平與穩定的默契。」