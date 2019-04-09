南華大學奪大專足球賽季軍　成員多是來自巴西的「如來之子」

▲▼大專足球聯賽南華大學勇奪季軍再創隊史新紀錄，成員多為巴西「如來之子」。（圖／南華大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

南華大學足球隊成軍短短三年，便在2018年大專足球聯賽公開一級闖進季軍戰，並以5比3的比數擊敗勁旅臺灣體育運動大學，勇奪季軍。不僅打破公開一級十年來幾乎是四隊壟斷的局面，更是繼去年首度參賽獲得第五名的成績後再創隊史新紀錄，決賽現場佛光山功德主更組成加油團畫上彩妝配合「森巴軍團」熱情形象，為足球隊加油助陣。

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▲▼大專足球聯賽南華大學勇奪季軍，校長林聰明到場為球隊加油打氣。（圖／南華大學提供）

憑藉黑能、維多二球員在上半場第16分鐘連續進球，加上門將馬努埃爾精彩擋下台體大12碼罰球，上半場2:1由南華領先。下半場，台體大踢進1球追平比分，第56分鐘，南華齊力思又靠助攻得分。兩隊持續僵持，幾波傳導後，南華盧安門前左腳一伸，更替南華取得4:2領先，最後，由南華以5:3戰勝台體大，取得公開男一級季軍！



校長林聰明表示，南華足球隊的成員來自巴西的「如來之子」，由於巴西社會貧富懸殊，貧民窟的小孩缺乏教育易誤入歧途，有鑑於此佛光山巴西如來寺於2003年成立「如來之子教養計畫」，最早的教養計畫是6到18歲，近年深感巴西政府對大學投入不多，星雲大師在2016年指導將此計畫延長到22歲，加上佛光山在台灣創辦南華及佛光兩所大學，也藉此機會將「如來之子教養計畫」從巴西延伸到台灣。

▲▼大專足球聯賽南華大學守門員馬努埃爾守下12碼罰球。。（圖／南華大學提供）

這群巴西如來之子帶著夢想來到台灣，一圓進入大學求學的心願。南華大學足球隊自2016年成軍，不只重視球技，更重視團隊的紀律與品德，近兩年開始參加大專足球聯賽的11人制聯賽，去年拿下第5名，今年拿下隊史最佳的季軍，相當不容易。

南華足球隊總教練杜登盛指出，足球運動在巴西是極為盛行的運動，人人都會踢足球，注重腳下功夫，個人技術了得，但是缺乏團隊觀念，這和台灣從小練到大的體保生還是有落差，畢竟他們過去沒有這些訓練，所以雖然小範圍配合好，但整體觀念還需要加強，因此在練習中就會一直強調這些觀念。

南華大學以「生命教育」訓練球隊的精神打造風格迥異的球隊，以更精實的訓練面對可敬的對手，相信他們將帶給台灣足壇新的動力與活水。