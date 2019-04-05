女大生奶奶病危「沒家長同意」不准請假　畢業生：不是第一次...

▲南華大學校門。（圖／北京時間）

大陸中心／綜合報導

「你昨天不幫我批假，我連我奶奶的最後一面都沒見到！」3日下午南華大學衡陽醫學院周姓輔導員，以「需要家長同意」作為理由，拒絕女大生提出「奶奶病危要請假」的要求，直到隔天奶奶過世才准假。事件曝光後引發同校學生一起揭發這位周姓輔導員的惡行，原來，這已經不是校方輔導員第一次出包，畢業生在網路上回憶，當時請假被拒的理由是「我怎麼知道是不是你親奶奶」。

▲南華大學針對「請假事件」回應公告。（圖／翻攝自微博／南華大學）

針對「請假事件」，南華大學5日在網路上公告，網路上學生反應的請假時個別輔導員態度生硬、週末要求晚自習等問題基本屬實，目前已要求周姓輔導員進行書面深刻自省，暫停該輔導員教學工作，由教務部和教學督導團對其教學工作進行調查；學院也將修改學生請假審批制度，簡化程序，提高效率。

▲在公告底下的網友回應。（圖／翻攝自微博／南華大學）

但校方貼出公告後，卻引來更多學生在底下回應，指出這種情況「不是第一次」。南華大學衡陽醫學院13級畢業生表示，當時經管學院也有輔導員不允許學生請假回家看病危的奶奶，但當時的理由是「我怎麼知道是不是你親奶奶」。

根據校方公告，「拒絕請假」的周輔導員僅暫停輔導一職，並未被辭退。曾擔任過課代的網友說，「反正這個輔導員是不可能換的，等風頭一過就復職，至於幹什麼不告訴你，避重就輕」。

▲▼爆料學生PO文。（圖／北京時間）

根據了解，女大生3日接到家中電話通知奶奶病危「趕緊回家」，但跟周姓輔導員請假時卻被拒絕。4日奶奶過世，她只好再次要求請假回家，並哭著說，「你昨天不幫我批假，我連我奶奶的最後一面都沒見到！」雖然最後可以回家奔喪，但祖孫倆已天人永隔。

披露「請假事件」的網友說，「最惡劣的不只這樣」，周姓輔導員還在開會時提起這件事。輔導員說，「你們在任何時候都要保持冷靜，不要像這個人（指請假女大聲）一樣，一進門就哭，說她奶奶已經去世。我什麼情況都不了解，我怎麼為你批假？而且起們要明白，在這裡沒有任何人必須為她批假」。

針對「請假事件」，南華大學衡陽醫學院辦公室表示，現在已經調查了解，並對學生做出說明，是學生第一天請假沒有說奶奶病危，只說要請假回家，所以當時老師跟她說，「請假要家長同意，透議後才能辦理請假手續」；第二天再來請假的時候他已經知道奶奶去世，「我們就立即幫她辦請假手續回家」，當時也有跟家長聯繫，「（對於第一天不准請假）家長和學生當時都表示理解」；現在輔導員還是正常工作，只是停止教學。