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「總統級」咖啡好喝　朱立倫沖泡咖啡給大甲媽信徒

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▲朱立倫沖泡咖啡給信徒喝。（圖／黑沃咖啡提供）

▲朱立倫沖泡咖啡給信徒喝，大家都稱讚「總統級咖啡」好喝。（圖／業者提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽遶境活動9日抵達雲林西螺大橋，台中市咖啡業者林佩霓感恩媽祖保佑，特地在西螺大橋擺上行動咖啡車，讓民眾無限暢飲，連前新北市長朱立倫也聞香而來，朱不但頻讚好喝，還當場沖泡咖啡，請路過信徒品嚐，信徒都豎起大姆指說「總統級咖啡，好喝」。

▲朱立倫沖泡咖啡給信徒喝。（圖／黑沃咖啡提供）

▲咖啡太好喝，朱立倫連喝好幾杯。（圖／業者提供）

3年前，林佩霓在大甲媽祖遶境前創立黑沃咖啡，為祈求媽祖庇佑，她仿效農業時代「奉茶」的做法，在遶境路線駐點「奉咖啡」，她說，創業過程順利，冥冥之中有媽祖保佑，2年多來陸續展店，目前已有21家門市，還獲選為台中市10大伴手禮，以及連續2年獲得海峽兩岸10大連鎖加盟品牌金質獎

去年更設計大甲媽祖創意拉花，受到信眾喜愛，設計媽祖拉花的前員工陳顥元更在台灣咖啡拉花比賽得到冠軍，今年將代表台灣前往德國參加世界咖啡拉花大賽。

▲朱立倫沖泡咖啡給信徒喝。（圖／黑沃咖啡提供）

▲業者自創全台唯一咖啡吃角子老虎機，免費讓民眾試手氣。（圖／業者提供）

林佩霓今年不僅繼續奉咖啡，還與科技公司合作開發拉霸遊戲，成立全台唯一咖啡吃角子老虎機，準備了超過5000個獎項，讓信眾試試手氣，獎項從飲品兌換券，環保袋到總統套房住宿券，如果沒拉中，也會致贈一元發財金。

黑沃咖啡9日在西螺大橋、11日會在新港奉天宮、15日在沙鹿義聖宮駐點，歡迎民眾來品嚐。

朱立倫徒步遶境時，也被咖啡香吸引過來，他說，他早就聽過黑沃咖啡，非常好喝，他不但喝了好幾杯，還充當店員，當場沖泡咖啡給信徒們品嚐，大家都一致稱讚「總統級咖啡，好喝」。

ET快訊
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關鍵字：朱立倫,黑沃咖啡

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