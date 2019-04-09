雲端最前線／決心等韓國瑜回來？ 藍延後初選時程與規則

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國民黨內總統初選爭議不斷，國民黨8日發布新聞稿表示，黨中央盱衡目前局勢之發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後提報第15任總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程。據了解，一切將等高雄市長韓國瑜訪美（4/10-4/18）回國後，初選規則和時程才會定案。對此議題，《雲端最前線》9日邀請高雄市議員黃紹庭、桃園市議員王浩宇、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討藍綠初選規則風波以及佈局。

國民黨原定4月10日（三）向中常會提報第15任的總統與副總統選舉候選人提名作業要點及時程，將延後提報。然而國民黨8日發布新聞稿證實，黨中央盱衡目前局勢之發展氛圍，持續強化黨內聯繫，因此決定延後。據了解，一切將等高雄市長韓國瑜訪美（4/10-4/18）回國後，初選規則和時程才會定案。

▲韓國瑜、吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者洪靖宜、黃國霖、湯興漢攝）

國民黨副發言人洪于茜表示，吳敦義多次強調，做為黨的主席，是以2020重返執政做最好的全力以赴，無私無我，誰能帶國民黨贏回政權就是最大考慮。至於提名時程，國民黨必須以穩健步伐，為重返執政全力以赴。洪于茜說，黨內也信任吳敦義所領導的團隊運籌帷幄，能忍能操能耐能磨，任勞任怨任謗，吳敦義的使命僅有一個：國民黨在他手中希望能有圓滿結

另外，《ETtoday新聞雲》於2019年3月27日至4月2日透過結合網路與電話訪問調查，進行「2020總統選舉追蹤調查」，共計完成5,627份有效樣本。

調查結果發現，若2020總統大選是藍綠白三組對戰的話，高雄市長韓國瑜仍是最強的人選，不管是對上總統蔡英文、台北市長柯文哲，或是前行政院長賴清德跟柯文哲這個組合，韓國瑜都能擊退所有的候選人。

對此，國民黨副發言人洪于茜回應，民調是浮動的，因應大家每段時間關注的重點不一，每次的言論或事件也都或多或少影響到民調高低；她也表示相信每一位被放入民調的人，內心各自都會有一把量尺，去在理想和現實中評量參考的程度，至於中央當然就是一貫的，會以2020重返執政為最重要的考量，穩健的選出最強人選。對此議題，《雲端最前線》9日邀請高雄市議員黃紹庭、桃園市議員王浩宇、台北市議員鍾小平、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。