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快訊／「保台五法」子彈上膛！陸資違法來台投資重罰2500萬

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▲蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

記者蔡浩祥／台北報導

行政院所推「保台五法」全面發力！立法院9日三讀修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，就中資入台違法投資行為祭出重罰，最高罰鍰上限從新台幣60萬元提高到2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止。

鑑於中資「龍峰國際」前年起曾透過永豐金證券亞洲等證券公司，違法下單大同股票，金管會前後三次經對龍峰開罰1044萬元，但外界認為裁罰金額過低，政府因此啟動修法，遏止中資來台違法投資。

據了解，行政院在本會期所推47項最優先法案中，與國安相關的「保台五法」，包括《兩岸人民條例》，明訂進行兩岸和平協議前之公投條件與門檻。另外，同步也將修正退離職公務員赴中管制期間修正為最短3年，以及「國家機密保護法部分條文修正草案」，除了9日三讀修正的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，「國家機密保護法部分條文修正草案」預計下午進行黨團協商。

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

根據9日三讀修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，為了有效遏阻中資違法投資行為，中資未經主管機關許可在台從事投資行為、影響資本市場秩序，最高罰鍰上限從新台幣60萬元提高到2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止。

修正條文也明定，對於中資違法來台投資，罰鍰從現行12萬元以上60萬元以下，大幅提高到12萬元以上2500萬元以下罰鍰，並得限期停止、撤回投資，按次處罰到改正為止。此外，考量違規情節輕微的情形，得先限期命公司改善，改善完成者可免處罰。

▲▼人民幣、英鎊。（圖／CFP）

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關鍵字：保台五法,陸資,重罰,兩岸人民關係條例

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