2019 HUG Season 全國大學嘉年華 圓滿落幕

▲台北市長柯文哲親臨現場頒獎（圖／主辦單位提供）

2019年全國大學最大盛事「HUG Season 全國大學嘉年華」日前於台北花博爭豔館順利落幕，現場湧進數千人塞爆比賽現場，各項賽事精彩度更勝以往，更有不少黑馬隊伍脫穎而出，連台北市長柯文哲都親臨現場頒獎啦！快來看看這次的優勝隊伍吧！

▲現場湧入數千名觀眾（圖／主辦單位提供）

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HUG n Dance

冠軍：德明財經科大 舞研社

亞軍：崇右影藝科大 熱舞社

季軍：國立臺北大學 熱舞社

優勝1：中國醫藥大學 熱舞社

優勝2：台北實踐大學 熱舞社

優勝3：台北銘傳大學 熱舞社

優勝4：朝陽科技大學 皇家熱舞社

國泰大娛樂家獎

大同大學熱舞社、東海大學熱舞社、中國文化大學熱門舞蹈社、國立臺北科技大學熱舞社、台北銘傳大學熱舞社、國立彰化師範大學酷電熱舞社、崇右影藝科技大學熱舞社、朝陽科技大學皇家社舞社、德明財經科技大學舞研社、國立臺灣海洋大學熱舞社

HUG n Rap

冠軍：輔英科技大學 嘻哈文化社

亞軍：高雄科技大學 嘻哈文化研究社

季軍：台北市立大學 Keep it reals record

HUG n Freestyle

1 on 1

冠軍 林翰雨

亞軍 游聖城

2 on 2

冠軍 Kenny 葉宸緯

亞軍 呂柏緯 黃珮銓

HUG n Magic

冠軍：阿凡達（鄒秉勳）

（並列）亞軍：馬克羊（楊震）

（並列）亞軍：寶哥（林于軒）

恭喜所有得獎者，更感謝所有來自全台灣各大學的參賽者！繼續一起創造擁抱未來的回憶！