2019 HUG Season 全國大學嘉年華 圓滿落幕

▲台北市長柯文哲親臨現場頒獎（圖／主辦單位提供）
2019年全國大學最大盛事「HUG Season 全國大學嘉年華」日前於台北花博爭豔館順利落幕，現場湧進數千人塞爆比賽現場，各項賽事精彩度更勝以往，更有不少黑馬隊伍脫穎而出，連台北市長柯文哲都親臨現場頒獎啦！快來看看這次的優勝隊伍吧！
▲現場湧入數千名觀眾（圖／主辦單位提供）
HUG n Dance
冠軍：德明財經科大 舞研社
亞軍：崇右影藝科大 熱舞社
季軍：國立臺北大學 熱舞社
優勝1：中國醫藥大學 熱舞社
優勝2：台北實踐大學 熱舞社
優勝3：台北銘傳大學 熱舞社
優勝4：朝陽科技大學 皇家熱舞社
國泰大娛樂家獎
大同大學熱舞社、東海大學熱舞社、中國文化大學熱門舞蹈社、國立臺北科技大學熱舞社、台北銘傳大學熱舞社、國立彰化師範大學酷電熱舞社、崇右影藝科技大學熱舞社、朝陽科技大學皇家社舞社、德明財經科技大學舞研社、國立臺灣海洋大學熱舞社
HUG n Rap
冠軍：輔英科技大學 嘻哈文化社
亞軍：高雄科技大學 嘻哈文化研究社
季軍：台北市立大學 Keep it reals record
HUG n Freestyle
1 on 1
冠軍 林翰雨
亞軍 游聖城
2 on 2
冠軍 Kenny 葉宸緯
亞軍 呂柏緯 黃珮銓
HUG n Magic
冠軍：阿凡達（鄒秉勳）
（並列）亞軍：馬克羊（楊震）
（並列）亞軍：寶哥（林于軒）
恭喜所有得獎者，更感謝所有來自全台灣各大學的參賽者！繼續一起創造擁抱未來的回憶！