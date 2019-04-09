高溫30降到14度！南京暴雨白天變黑夜　網淚：何方道友渡劫？

大陸中心／綜合報導

前幾天才艷陽高照，今天卻大雨滂沱！江蘇南京市氣象台於9日上午發布大風黃色預警信號，氣溫驟降10度，暴雨傾瀉而下，天空烏雲密布，讓白天瞬間變黑夜，不少民眾猝不及防慘成落湯雞，崩潰直呼「何方道友在此渡劫？」

▲▼南京突然暴雨，上午10點宛如黑夜。（圖／翻攝自江蘇娛樂頭條）

根據大陸中央氣象台公告，由於降水雲系發展迅速，自西向東覆蓋大陸中東部地區。其中，山西南部、河南中南部、安徽北部、湖北中東部、四川盆地東北部等地會有大雨到暴雨的狀況；河南開封、信陽和湖北孝感則會出現大暴雨。以上局部地區也要小心防範雷暴、大風、冰雹等。

▲▼天空烏雲密佈，幾乎看不到高樓。（圖／翻攝自江蘇娛樂頭條）

此外，中央氣象台目前持續發布強對流天氣藍色預警，預計今天（9日）白天到晚上，降雨會漸漸南移至江淮、江南等地；至於氣溫部分，南京昨天（8日）才飆到30度高溫，今天卻降至14度，在降水和冷空氣共同影響下，西北、華北、黃淮等地降幅約6到8度。預計9日至11日，降溫區域會向南推進，江淮、江南、華南大部、西南地區東部等地區氣溫將先後下降4至8度，其中湖南西部等地局地降溫可達14度以上，民眾必須注意保暖。

▲▼南京從30度驟降至14度。（圖／翻攝自大陸中央氣象台）

面對這突如其來的雨勢，南京暴雨立刻登上微博熱搜關鍵字，網友狂傳一張張恐怖照片，明明是上午10、11點的大白天，但眼前卻是一片漆黑，高樓大廈都被烏雲吞噬，強風配著雨水不停狂掃，彷彿被強颱侵襲一般。

網友紛紛留言，「敢問前面何方道友在此渡劫」、「賣傘的大媽開心死了」、「這下白天也懂夜得黑了吧」、「這降溫優惠券力度太大了」、「沒傘的孩子必須努力奔跑」、「是雨神蕭敬騰」。

▲狂風暴雨把民眾淋成落湯雞。（圖／翻攝自江蘇娛樂頭條）