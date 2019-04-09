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新台幣「匯率點差」打三折　平潭對台續推換匯優惠

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲福建平潭推行人民幣、新台幣匯兌優惠政策。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在吸引台灣民眾赴陸發展同時，為滿足匯兌需求，中國銀行福建自貿試驗區評彈片區分行日前宣布，將繼續實行「新台幣現鈔結售匯匯率點差」優惠政策，讓兩岸民眾以更低的成本自由匯兌新台幣、人民幣。

點差一般指匯率浮動時的差值，在匯兌時係代表銀行買入、賣出價之間的價差。原則上，銀行一般透過該匯兌點差賺取利潤。

▲▼中國銀行。（圖／CFP）

▲中國銀行在平潭的分行推出對台匯兌優惠。（圖／CFP）

但按照平潭施行的「點差三折」優惠政策，若原先要兌換1000元新台幣，需要人民幣226.5元，照上月底的實時匯率，在中行平潭分行僅需220.5元人民幣。

中行平潭分行工作人員指出，2018年4月，因兩岸居民來往密切，新台幣兌換業務量增大，考慮到兩岸居民的實際需求，中行平潭分行特意向省行申請，允許平潭地區率先開展新台幣兌換優惠業務。

據中國台灣網報導，從業務開辦起截至2018年12月底，中行平潭分行及其分支機構以優惠價格累計兌換新台幣354筆428萬元，其中兌入新台幣222筆298萬元；兌出新台幣132筆130萬元。

該行表示，2019年仍會繼續施行新台幣兌換優惠服務，服務的期限截止至2019年12月31日。

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關鍵字：平潭,人民幣,新台幣,匯率點差,惠台

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