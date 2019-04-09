頻拱韓國瑜選2020　王世堅遭酸「錯把天敵當天菜」

▲韓國瑜、王世堅。（圖／記者宋德威攝、記者陳家祥攝）



政治中心／綜合報導

國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統，台北市議員王世堅多次呼籲國民黨讓韓出線，他8日再度語出驚人，指韓國瑜是民進黨的天菜。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲9日狠批，韓國瑜明明是民進黨「天敵」，卻被王世堅說是天菜，難道是王世堅的口味太鹹重，還是扶龍路上愛相送？

王世堅昨受廣播節目專訪時表示，台灣沒有時間跟資源再虛耗，乾脆2020總統大選就國家定位、台灣前途論辨清楚，「韓國瑜是他看過少數敢直講，是我們民進黨的天菜」，就國家定位、台灣前途論辯清楚。

針對王世堅再次拱韓國瑜參選2020，黃子哲於臉書批評，2018年九合一大選，韓流發威，連被民進黨執政20年的高雄市也讓韓國瑜逆轉勝，「看起來韓國瑜明明是民進黨的『天敵』，卻被王世堅說是天菜，難道是王的口味太鹹重，還是扶龍路上愛相送？」

黃子哲強調，「韓國瑜當然是許多韓粉的最愛的菜，但怎麼會是民進黨的天菜？」，針對王世堅說，若韓國瑜參選，就可以與民進黨對於國家定位問題辯論清楚，他認為，韓國瑜的兩岸立場很清楚，就是九二共識，一中各表，拒絕一國兩制，「這不僅是民進黨的天敵，更是台獨的天敵」。

黃子哲指出，這兩年來民進黨與韓國瑜交手多次，「從沒佔到便宜」，2016年底，新潮流為了拉掉韓國瑜讓自己人上去，段宜康不惜惡意指控北農黑幕重重，結果北檢因查無韓國瑜涉及菜蟲案等不法的證據而予以簽結，也等於證明韓國瑜的清白，而糗大了的段宜康根本無法面對韓國瑜要他吞下曲棍球的賭注。

對此，黃子哲說，王世堅日前曾幫腔段宜康，痛罵韓國瑜是流氓行徑，結果讓韓國瑜在市議會上反唇相譏，說出「問世間（世堅）情為何物」（暗諷王的緋聞），以及「禿子跟著月亮走」等金句，「韓國瑜不僅一戰成名，也用勝選讓王世堅再度賭輸」。

另外，黃子哲表示，民進黨提名的陳其邁曾在辯論會上曾對韓國瑜說重話，「高雄當然可以換人做，就是不能換韓國瑜」，結果韓國瑜大贏陳其邁15萬票，韓流效應甚至外溢，國民黨贏得15席縣市長，遠超過民進黨的6席，也導致蔡英文及賴清德分別辭去黨主席與行政院長，他狠酸，「或許王世堅不是天敵和天菜傻傻分不清，而是身懷扶龍的使命，真是令人感恩又讚嘆」。