降低台生學測標準不夠！　陸大學首度開放原住民「免試申請」

▲大陸中央民族大學。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

日前大陸教育部下調台灣高中畢業生申請大陸大學的標準，中央民族大學3月又在官網公布，只要台灣原住民考生國、數、英任一科達到「均標」即可「免試申請」入學，共開放10位免試名額，若能提供相應族語能力證書更能以「一定優錄政策」入學，成為大陸首間大學開放原住民入學「優待」政策。

中央民族大學3月20日公告指出，凡是擁有「台灣居民居住證」或台胞證的少數民族考生，學測成績只要國文、數學、英文任一科達到「均標」及以上級別即可申請「免試入學」，若能提供相應族語能力證書更能以「一定優錄政策」入學。

▲大陸中央民族大學推出原住民「免試申請」政策。（圖／中央民族大學官網）

一般生部分，國文、數學、英文、社會/自然各科需達到「均標」及以上級別，也可申請免試入學，今年開出非少數民族10人、少數民族10人的免試入學名額。

根據了解，大陸官方為吸引台灣高中畢業生登陸就讀，2018年就推出「學測成績均標」即可申請入學方案，吸引許多應屆畢業生西進。2019年，大陸教育部再度放寬標準，學測成績只要國文、數學、英文等考試科目「任何一科達均標以上」就可以申請大陸大專院校。

從人數來看，以廈門大學為例，2018年報名廈大的台灣學生有500多人，其中學測成績達頂標的學生為有200多人；2017年報名廈大的台灣高中生為100多人，申請人數翻倍成長。

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