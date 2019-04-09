現任優先？賴清德禮讓3%？蔡英文否認：全都沒提到

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

民進黨內初選蔡賴協調難產，傳出週三中執會將討論延後初選時程，行政院前院長賴清德仍堅持一定走完初選。總統蔡英文9日臨時在總統府召開記者會，針對傳出她希望現任優先，以及黨主席卓榮泰喊出賴清德禮讓3%等說法，蔡英文全部否認，「不知道為什麼有這些傳聞，昨天都沒提到」。

距離民進黨規劃的2020總統黨內初選協調時程只剩下5天之際，蔡英文與賴清德8日下午悄悄地進行了「蔡賴會」。對此，賴清德晚間出席哈佛大學校友餐會前受訪時表示，黨主席有安排，自己是黨內初選的參選人，而會後他再次受訪時則重申，自己堅定走完初選程序的原則與決心沒有改變。

蔡英文9日召開記者會，針對媒體提問，蔡賴會上是否提到現任優先說法，還傳出卓榮泰在協調過程中為了促成初選時程照常進行，一度針對初選民調制度拋出「讓3趴」說法。意指因現在國民黨人選尚未出線，民調若採「黨內互比式」（即蔡英文、賴清德互比），「賴清德可以讓蔡英文3％」。蔡英文對此表示，「不知道為什麼有這些傳聞，昨天都沒提到」。

蔡英文否認傳聞，她強調，8日的蔡賴會，主要是希望讓在場的協調小組成員等體認到，民進黨是執政黨，她是總統，這一局牽動的不僅僅只是黨，還是國家未來，必須要謹慎處理，至於技術性的問題都沒有討論。

▲民進黨總統初選，蔡英文記者會說明。（圖／翻攝自蔡英文Facebook）