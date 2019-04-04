兒童保險兵家之爭　拉攏父母買單3階段規劃

▲兒童保險3階段保障規劃組合。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

父母規劃兒童保單，可考慮從新生兒、學生等3階段時期規劃各類保障組合，ETtoday保險雲也整理近期4家產壽險公司推出的兒童保單，有類似儲蓄型的增額保單，還有針對孩童常發生的腸病毒、腦膜炎、傳染性腸胃炎等疾病及運動意外，推出適合的責任險與醫療傷害險保單。

全球人壽根據兒童成長3階段規劃保險組合，而在小孩經濟獨立自主前，最大依靠還是父母本身，可趁著假日檢視家庭成員的保障內容，再適時調整。

1、新生兒時期：住院日額型、實支實付型醫療險

新生兒住院時期父母可能也需要請假照料家中的寶貝，可填補自費費用支出與請假收入短少。

2、小學時期：傷害險及傷害醫療險要補強

可填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。

3、中學、大學時期：癌症險、重大疾病險、重大傷病險

罹癌年齡有年輕化趨勢，受惠醫療科技進步，發現早可獲控制。而重大疾病險或重大傷病險，則是除了同樣針對癌症提供給付，還將心肌梗塞、腦中風等重大疾病納入理賠範圍中，也減輕父母的負擔。

近期市場上4家產壽險公司推出的兒童保單商品，其中新安東京海上產險新創保單、網路暱稱「小孩退貨照顧險」的兒童居家照顧費用保險，可一年全台獨家銷售。

新安東京海上產險－小孩退貨照顧險

當子女罹患腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎）、流行性感冒 A、B、C、D型、肺炎、登革熱其併發症而須請假在家休養或醫院療養者，或讀學校因法定傳染病或其他疾病停課，導致家長須請假照顧子女時，可依投保日額1,000元、2,000元、3,000元等申請理賠。

舉例來說，一個小家庭夫妻育有一個2歲的兒子在網路投保6個月的、保險日額1,000元的小孩退貨照顧險保單，保費2,613元，雖然小孩並沒有感染流感，但學校為了避免疫情擴散宣布停課5天，此時無論是爸爸或是媽媽輪流請假在家照護小孩都可以申請理賠，理賠金額共為5,000元，以填補父母請假在家照護小孩的薪資損失。

和泰產險－新傷害險

注意到0~15歲兒童學習玩滑步車、蛇板及直排輪等活動及注意安全考量，所推出一款新傷害險專案，保障範圍包括一般意外身故或失能保險金、實支實付傷害醫療、重大燒燙傷、個人傷害特別看護費用保險金等，當發生意外受傷於合格醫療院所看診後，提供的所有單據皆可在保額內全額賠付。

中華郵政－生存金＋滿期金

是一張增額兒童保險商品，主攻1~25歲，強調可以領到生存保險及滿期金。譬如，媽媽為10歲的女兒買保額10萬元、10年期繳費，年繳保費約3萬1,574元。每屆滿2年，可領6,000元生存保險金。等繳滿了10年後到34歲保單週年日的這一段期間，每一保單週年日可領6,000元生存保險金，而到35歲保單週年日，便再依保單條款領得30萬元滿期保險金。

元大人壽－幼童特定傷病

這一張終身醫療健康保險，針對未滿14歲的幼童特定傷病，包含腸病毒感染、哮吼症、腦膜炎等類型，還有容易發生誤食東西，譬如說吞食異物、誤食傷害性化學物質，若經醫師診斷確定且住院治療4天以上，或是發生食物中毒（2人或2人以上攝取相同的食物）住院診療，即可獲得保險金理賠。

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