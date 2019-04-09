一帶一路進美國後院　瓦瑞拉：巴拿馬能串聯亞、美兩洲

▲ 習近平曾向川普表示，歡迎美國企業參與「一帶一路」計劃。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

中國積極拉攏中南美洲的國家參與「一帶一路」計畫，且在「美國後院」增加投資金額。據《美聯社》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年訪問巴拿馬時曾對記者說，巴拿馬「要警惕中國」。雖然許多美國官員曾向中南美提出警告，但巴拿馬、墨西哥等拉丁美洲國家都對中國的投資計畫表示參加意願。

巴拿馬總統瓦瑞拉（西語：Juan Carlos Varela Rodríguez）日前訪問香港時表示，在「一帶一路」中看到「重要的」機會，希望透過巴拿馬將亞洲和美洲連接起來。

據了解，巴國2017年6月與台灣斷交後，瓦瑞拉立刻釋出「歡迎中國國家主席習近平訪問巴拿馬」的訊號，同時也表示出對「一帶一路」的支持。瓦瑞拉向習近平說明，希望巴拿馬能夠在經濟串聯上扮演「前鋒」的角色，幫助「一帶一路」擴大全球的相互連接。

▼巴拿馬與我國斷交後，向習近平釋出「歡迎來訪」的訊號。（圖／路透社）



《美聯社》報導，巴拿馬領導人把與中國的關係視為「貿易與投資」的來源，但仍希望在「貿易與投資」時，能夠避免與美國政府發生衝突。瓦瑞拉曾向美國提到，巴拿馬與中國的關係，不會影響「我和戰略夥伴們的關係」。對此，美國副總統潘斯（Mike Pence）則回應，與它國建交時，要考慮到和美國的「長期利益」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（西語：Andrés Manuel López Obrador）日前說到，高層正在考慮國家是否參與「一帶一路」計畫。位在加勒比海的千里達島與托巴哥島去年5月決定參加「一帶一路」；中國某國營企業同年便9月得到該地的修建合約，在當地建造一個船塢。

▼巴拿馬運河。（圖／記者陶本和攝）

據了解，北京當局希望能擴大與南美洲簽訂的石油、礦業開發的貸款投資協議，同時加大對南美各國投資的力度；委內瑞拉已得到620億美元的中國貸款；巴西得到420億美元的貸款；阿根廷、厄瓜多爾則分別得到180億美元與170億美元的貸款。蓬佩奧在阿根廷G20峰會上曾說明，對中國以及「中國進入這些國家」的方式感到擔憂。

設立在華盛頓的美洲對話組織（Inter-American Dialogue）亞洲與拉美政策主任邁爾斯（Margaret Myers）日前說明，中國是巴拿馬運河的第二大用戶，因此在該區擁有「可觀的利益」。他提到，這些利益可能會影響到美國公司的收益，同時也會為當地政局帶來變數，甚至妨礙美國「在當地的影響」。

▼墨西哥總統羅培茲提到，內部正在考慮是否參加「一帶一路」。（圖／路透）