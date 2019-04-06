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川普喊話：美國已經滿了！　要墨西哥管好移民…否則祭出25%關稅

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▲▼川普視察加州美墨邊界。（圖／路透）

▲川普視察加州美墨邊界。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普一直將邊境安全視為2020年競選連任的關鍵，他5日視察美墨邊界時，再度向非法移民喊話，指出美國已經飽和，無法再容納更多移民，並威脅墨西哥，若不管好這些移民或是毒品走私，他將會對墨西哥出口美國的汽車祭出重達25%關稅。

川普5日前往加州卡萊克西科（Calexico）巡查翻修後得邊界圍欄，表示最新計畫是翻修全部的舊圍欄，並在簡報中指出，「我們的南部邊境確實存在緊急情況，非法移民人數急遽增加，他們壓垮美國的移民系統，我們的國家已經滿了。」他一直將邊境安全視為尋求2020年連任的重要競選活動，近幾周川普不斷提出更強硬的反對非法移民言論。

川普先前曾揚言關閉美墨邊界，要墨西哥控制好不斷湧入的非法移民，他認為這招顯然奏效，「墨西哥過去4天表現得非常棒，但我還沒改變主意，我隨時都有可能關閉邊界。」川普再次強調，如果非法移民與毒品走私沒有受到控制，他就會對墨西哥祭出高達25%的汽車出口關稅。但墨西哥是美國第3大貿易夥伴，此舉恐會受到黨內外的反彈。

儘管川普正在加州視察邊界，該州州長仍痛批川普的移民政策，「自建國以來，這個國家一直是一個避難所，是逃避暴政，壓迫和暴力的人們的避風港，川普這些行為形同無視憲法。」

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關鍵字：美墨邊境,非法移民,墨西哥,川普,北美要聞

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