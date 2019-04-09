獨／米其林第2年！書封想改「臺北→台北」！法國人這麼做

▲第一本台北米其林指南去年出版，今年邁向第二屆。（影／記者謝婷婷攝）

▲第一本台北米其林指南去年出版，今年邁向第二屆。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

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等了好多年，米其林指南去年正式登入台灣，今年更準備迎向第二屆，觀光局長周永暉接受《ETtofay新聞雲》獨家專訪，對於米其林登台一年的心路歷程，拿出個人珍藏上頭題字「大螃蟹大誠意、小螃蟹小心意」的盤子作為美食最好的註解。

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▲周永暉在受訪前，特別拿出珍藏的立體螃蟹盤子出來，他說，上頭題字「大螃蟹大誠意、小螃蟹小心意」，可以作為對美食的最佳註解。（圖／記者湯興漢攝）

周永暉說，其實觀光局從2009年開始，就一直想跟米其林紅色指南聯繫，直到他在2017年到觀光局後，就重啟跟米其林聯繫合作的機制。在米其林多年評估後，發覺台北餐廳已具備跟其他亞洲國家相同的美食能量，終於在去年3月14日出版《2018台北米其林》。

▲周永暉說，「食力就是國力」，在台北米其林出版後，成為觀光客來台的新動力。（圖／記者湯興漢攝）

「食力就是國力」，周永暉說，台灣是一個物產豐富的地方，而且民以食為天，飲食文化就是一個很好跟國際連結的方式，在台北米其林出版之後，很多歐美觀光客都指名要導遊安排他們品嚐星級餐廳，成為觀光客來台新動力；在國外觀光宣傳，美食也變成一個非常好的入口意象。

他說，現在社會，大家能在家料理的時間少，在外面用餐多，所以透過米其林來到台灣，除了可以提升台灣餐飲界對於品質、品保以及品牌的提升；另一方面，也促進許多國際知名獲星級餐飲品牌業者進駐台灣。

他也舉例，東京米其林一星「銀座鮨一」前主廚石橋正和與敦宜企業合作開設「鮨七海」無菜單料理日本料理餐廳、東京米其林二星「Florilege」來台開設姐妹店「Logy」亞洲風味餐廳等，另外，今年1月初台北信義區新開幕百貨業者，也有國際知名獲星級餐飲品牌業者進駐，如：香港米其林名廚梁經倫(Alvin Leung)與台灣鐵板燒「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」等等。

▲《2018台北米其林》出版後，有人認為在「臺北」字體上，可以改成通俗字的「台北」會更接地氣。（圖／記者李毓康攝）

去年《2018台北米其林》專書後，獲得大眾很多好評，據了解，有人提及2019版本的書封設計上可以做些改變，例如「臺北」能改為通俗字的「台北」會更接地氣，提及此，周永暉透露，「法國米其林單位有其堅持，一切尊重。」



關於臺、台的用法，記者特別私下查訪，「台」原始讀音「胎」，天台山其實就是指天生下來的胎兒。「臺」主要是指建築物。如古代諸候會面的建物，如「臺諫」指批評時政。「臺灣」原史載「臺員」，「台」確實是簡單通用。但若著眼歷史用法，應該還是用「臺」；這是本字。昔日歷史教、連橫寫的就是《臺灣通史》，所以法國人堅持倒也正確。

▲周永暉說，觀光局會搭配春遊補助、小鎮漫遊年等相關活動，讓美食文化更加擴散到其他鄉鎮，讓台灣味在美食饕客名單中不缺席。（圖／記者湯興漢攝）

在未來，台灣米其林將一年比一年更站穩腳步，周永暉說，觀光局也會搭配例如春遊補助、小鎮漫遊年，希望讓更多國際遊客來台灣後，能從都會區擴散到其他鄉鎮品嚐各地新鮮農產、水果等台灣各地美食，讓「台灣味」在全世界熱愛美食饕客的名單中不缺席。