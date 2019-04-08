陸外匯儲備五連漲　人民幣躋身全球央行儲備前五

▲在岸人民幣總體在6.7水平附近波動。（示意圖／視覺中國，下同）

大陸中心／綜合報導

受中美貿易談判等影響，在匯率折算和資產價格變動等因素作用下，截止3月底，大陸外匯儲備連續5個月增長。國家外匯管理局7日公佈，3月外匯存底規模為3兆987.6億美元，月增85.8億美元，升幅為0.3%；連續四個月增持黃金，儲備為6062萬盎司。此外，全球央行外匯存底中，人民幣佔比首次超過加元，躋身前五。

外匯儲備保持穩定

大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英7日表示，3月受中美經貿談判、歐美央行貨幣政策預期調整以及英國退歐不確定性等多重因素影響，美元指數小幅上升，金融資產價格也有所上漲，在匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用下，外匯儲備規模小幅上升。

王春英說，全球政治經濟形勢錯綜復雜，但大陸經濟運行將保持在合理區間，隨著人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」（編按：指匯率市場化）功能逐漸顯現，「總體有利於我國外匯儲備規模保持穩定。」

外匯存底連漲五個月

《華爾街見聞》指出，3月外匯存底規模高於預測的3兆900億美元，達到3兆987.6億美元；在岸人民幣總體在6.7水平附近波動，離岸人民幣也表現穩定。

據《新華社》報導，中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明指出，大陸外匯儲備連續第五個月增加的原因有多個方面，從國內來看，一是人民幣匯率基本穩定，資本流出壓力減小，二是經常項目預計保持順差，三是今年以來A股行情較好，對外資吸引力增加，通過滬、深股通流入A股的資金量大。

中國券商招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，現在外匯市場供求基本平衡，市場自發調節能力逐漸增強；目前金融新一輪擴大開放還處在初期，階段性流入數額比較大是正常的，在未來一段時間內，淨流入仍是主基調。

資本流入大陸趨勢逐漸顯現

國際貨幣基金（IMF）日前發布數據顯示，2018年第四季全球的央行外匯存底中，美元從2000年的72%下降到61.7%，降至2013年以來的最低水平，反觀人民幣佔比則逐漸上升，首次超過加元，躋身前五。

黃金儲備連漲四個月

大陸外管局數據顯示，3月底黃金儲備為6062萬盎司，月增36萬盎司，連續四個月增持黃金。《彭博社》指出，在2015年年中到2016年10月期間，大陸的黃金儲備每個月都有所上升，如果以同樣的幅度增加，黃金增持量到2019年底將僅次於俄羅斯。