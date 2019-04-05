陸最新31省最低工資排名公佈！上海每月11K各地最高

▲人民幣（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸人社部4日公佈全國各地區月最低工資標準情況，在羅列的31個省市地區中，上海以人民幣2420元（約新台幣1.1萬元）為最高，此外，北京、廣東、天津、江蘇、浙江的最低工資也都有達到人民幣2000元以上（約新台幣9100元）。而在小時最低工資方面，則以北京人民幣24元（約新台幣110元）為最高。

據了解，依照大陸相關制度，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準兩種形式，月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。最低工資標準一般不包括加班費、特殊工作環境條件下的津貼和法定福利待遇，每1至3年調整1次。

▲人民幣。（圖／CFP）

根據大陸人社部數據，北、上、深、津等主要城市的最低工資普遍較高，而相對較低的地方則包括湖南（人民幣1580元，約新台幣7200元）、安徽（人民幣1550元，約新台幣7100元）和甘肅（人民幣1620元，約新台幣7400元），青海則以人民幣1500元（約新台幣6800元）敬陪末座。

在小時最低工資方面，北京、天津、上海、廣東等地都有超過人民幣20元（約新台幣91元），湖南和雲南則同為人民幣15元（約新台幣68元），為各地中最低。