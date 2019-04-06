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川普推特語錄／若墨西哥管不住非法移民　美國將加徵關稅及關閉邊境

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普5日在推特針對墨西哥邊境問題發牢騷，他一開始先是稱讚墨西哥政府難得在非法移民抵達美國前把他們送回去，接著他話鋒一轉就說「如果墨西哥拿任何藉口停止逮捕並把非法移民送回去。」他就會開始對墨西哥徵收關稅、甚至關閉邊境。

►►川普推特語錄／我拿不出東西讓民主黨高興　這是史上最扯的騷擾總統
►►川普推特語錄／國會如果再不團結　邊境真的會整條關起來哦！
►►川普推特語錄／中南美洲那些國家拿麼多錢不做事　就跟民主黨一樣

▼我正在前往南部邊境，展示建好的新邊境牆的一部分！現在出發！

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▼瘋狂而不誠實的華盛頓郵報又一次故意的錯誤報導，幾十年來第一次墨西哥在（非法移民）長征抵達美國南部邊境之前，有意義的逮捕了這一些非法移民。這非常好而且就該如此，這一股人流將會停止。

（承上述）然而，如果墨西哥拿任何藉口停止逮捕並把非法移民送回去，美國將被迫以25% 價格徵收，所有在墨西哥製造並通過邊境運往我國汽車的關稅，如果這樣還不行的話，我就會關閉邊境。

（承上述）這會取代美國－墨西哥－加拿大協議（USMCA）。而且我也正在考慮對通過墨西哥跟我們南部邊境的走私藥品（毒品）予以500億美元的經濟制裁。每年都有超過上萬名的美國人死亡，許多的家庭因此破滅。

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▼「滾動（翻看）了穆勒報告，民主黨迷失在通俄門中。現在他們正在創造一個掩飾（掩蓋真相的新說法）。」《華爾街日報》評論觀點，詹姆斯弗里曼、盧•杜伯斯。

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關鍵字：川普,推特,共和黨,川普推特語錄

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