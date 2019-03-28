勾錐尬！紙杯版「玫瑰蘋果派」更簡單、超好做　在家挑戰0失敗

▲ 浮誇甜點代表之一「玫瑰蘋果派」看起來好吃卻不好做，現在有了0失敗簡易版，讓不少網友躍躍欲試！（圖／Pexels）

消費中心／綜合報導

假掰又浮誇的美食人人愛，不只和姐妹們吃得開心，拍得也開心！不過這樣的店家，如果沒有早幾個禮拜預約，就要在外頭等好幾個鐘頭才能入場，優閒的心情可能都被等待的煩悶給磨光光！與其這樣，何不把朋友約在家裡或做好點心、出發野餐呢？誰說勾錐吸睛的美食只有外面有，現在坊間有許多教作食譜，不只號稱「超easy、0失敗」，同時也注重讓人少女心噴發的外型。

像是前陣子在網路上大受歡迎的「玫瑰蘋果派」，現在就有「紙杯簡易版」可照做，不過酸甜滋味一點也不打折。如果揪好友到草地野餐，以紙杯盛裝的小甜食方便好拿，更適合春天時節跟好姐妹們野餐準備！最後再加碼一道鹹點「培根太陽蛋吐司杯」，一甜一鹹，也是超適合親子共享的野餐好食！

請繼續往下閱讀...

玫瑰蘋果派 （分量：6個）

材料：

大蘋果 1顆（或小蘋果4顆）

鹽水（或檸檬汁）適量

水 1杯（240毫升）

糖 30公克

白蘭地（或君度橙酒）少許

檸檬汁 少許

起酥皮（市售）2片

薄荷葉（裝飾）少許

作法：

1.蘋果切片（約0.2公分厚），以鹽水（或檸檬汁）稍微浸泡後瀝乾。

2.鍋內加水，以中火將水煮滾，加糖煮成糖水，放入蘋果片，煮到蘋果片稍軟、微透明即可關火；淋上白蘭地與檸檬汁，蘋果片繼續浸泡糖水，20分鐘後取出瀝乾備用，糖水溫度很高，取用時須小心燙手。

3.烤箱預熱至180℃。取一片起酥皮，以叉子在起酥皮上戳洞。

4.起酥皮以模具壓模，入預熱好的烤箱，烤至起酥皮膨脹上色（約8分鐘）即可出爐。

5.烤好的起酥派放進紙杯。

6.將浸泡過糖水的蘋果片一片一片相互交疊，疊出玫瑰花的形狀，將摺疊好的蘋果花放在杯內的起酥派上，放上薄荷葉裝飾即完成。

Tips

作法1中，將蘋果片浸泡鹽水（或檸檬汁）是為了防止果肉氧化變黑。

▲一定不會失敗的「玫瑰蘋果派」，以紙杯盛裝，野餐時享用也超方便！（圖／橘子文化提供，下同）

培根太陽蛋吐司杯（分量：2杯）

材料：

起司片 1片

奶油 適量

白吐司 2片

培根 2片

蛋黃 2顆

起司絲 少許

粗黑胡椒粒 少許

洋香菜碎（裝飾）少許

作法：

1.起司片切成長條。

2.白吐司去邊，其中一面均勻抹上奶油，於吐司四角切開約2公分，使中間沒切到的區塊恰好與烘焙紙杯底座一樣大。

3.切好的吐司順時針重疊，奶油面朝上放入烤杯，將吐司底部及邊緣輕壓整形，使其貼合紙杯。

4.以中火預熱平底鍋，將培根略乾煎之後起鍋，將煎培根圍在杯內吐司的內部，烤箱預熱至160℃。

5.培根圈的中間放入一顆蛋黃，入預熱好的烤箱烤約15～20分鐘。

6.取出烤吐司，放上起司絲和切好的起司條再烤5分鐘，烤好後撒上粗黑胡椒粒、洋香菜碎即可品嘗。



▲小朋友最愛的「培根太陽蛋吐司杯」，不僅好吃、飽足感也滿分！



《Let’s picnic！野餐料理用容器輕鬆做》

作者： 郭馥瑢（咚咚）

攝影：楊志雄

出版社： 橘子文化

ISBN：9789863640967

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊