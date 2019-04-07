四月不宜換工作...「求職淡季」缺少又爛？洪雪珍4點解析最好時機

▲求職示意圖。（圖／視覺中國）



【四月，不宜找工作﹖】

文／洪雪珍

有一位讀者最近要換工作，去聽了一場演講，聽到講師勸大家，四月至六月不必急著找工作，找不到時，還不如放下，去學習一樣技能，因為--

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「四月，不是找工作的好月份。」

職缺，一年有兩波高峰

就這位講師的解釋是，因為年後有一波轉職潮，二月求職者眾，順利者在三月都陸續報到，所以四月釋出的職缺相對少，或是剩下一些條件不太理想的職缺。那，怎麼辦﹖講師給大家的建議是：

「你可以去學習，三個月後，到畢業季七八月時，職缺又會多出來，你比較可以選到理想工作。」

根據我在人力銀行的經驗，這位講師說得算是靠譜，四月起至六月會有一波比較淡的求職期間，除了三月有一波到職，還在適應期，另外大企業在四月到五月主要都在忙著校園徵才也有關係，他們比較沒空去處理其他應徵者的履歷。

一直到七月，有以下三個原因使得職缺激增：

1. 三月來的新人部分未過試用期，於是有些職缺被釋放出來。

2. 夏天與暑假到了，是有些行業的旺季，職缺也會開得多。

3. 有些企業在政策上，偏好用畢業生這樣的白紙，就會多開一些職缺以儲備人才。

淡季，在農曆年前

說起來，一年當中，職缺最高峰是在年後轉職潮，第二高峰是在六月畢業季之後的七八月，但是這個波段性走勢比較適用大企業，一般中小型企業就沒那麼明顯。因此四月工作機會不是絕對少，而是相對少，至少還是二月最高峰的七八成，更何況真正的求職淡季不在上半年，而在下半年，為什麼？

因為大家到了九月、十月，就算不滿意現職，想要轉職，都會傾向再忍一下，忍到過年領完年終獎金，而且越接近農曆年，就會越捨不得走人，這使得一年職缺最少是在下半年的十一月至元月，並不是上半年的四月至六月。而公司也得到年假休畢，看到有些人遞辭呈，清點人數之後，才知道要開出哪些職缺。

▲工作示意圖。（圖／視覺中國）



即使職缺數量增減有周期性，我的看法仍然和這位講師不同，我認為每個月都是求職的最好時機，原因有以下三個：

1. 企業無法接受太長的空窗期，他們對此疑慮特別深，而且不易根除。

2. 找工作不會一找就有，尤其有些年紀、不具專長的人，更不具備條件挑月份求職。

3. 找工作需要經驗累積，越多次求職，越抓得到求職要領，就會越來越上手。

求職，至少三個月

不過不要急、不要慌倒是真的，在四月至六月這段期間，搜尋不到理想的職缺，或是履歷石沈大海，或是面試後杳無音訊，都不需要給自己過度壓力，像是責備自己條件不佳、對求職不順感到丟臉等等，因為大環境就是如此，職缺數量相對變少，本來就會求職不易。

可是你想想看，企業提供的職缺少了一些，另一方面求職者也少了很多呀，一來一往，求職錄取機率其實差不多，這就是我說每個月份都是求職好日子的原因。所以不僅要繼續求職，還要精挑細選，切勿濫芋充數，否則頻繁轉職也會造成企業的另一個疑慮，擔心穩定性低，而變成一個求職髒點，反而更不好。

更重要的是，找工作是需要時間的，不是這個月投履歷，下個月就會錄取，七八月再來求職，萬一不順利，一拖就掉進一年最淡的季節，豈不是更慘？一般來說，畢業生找到第一份工作需時九個月，而一般人也要三個月，中年人更長，所以能夠四月起步反而漂亮，正好可以迎接一年的第二個高峰，錄取機率豈不大增？

▲求職示意圖。（圖／視覺中國）



現在就業是買方市場，除了少數稀缺性人才外，一般求職者並未站在具有優勢這一方，因此勤能補拙仍是不變的至理。我有個在人資界多年的朋友給了一個建議，我認為很在理，他說：

「把求職這件事當做上班工作就對了！」

別等到畢業季

去公司上班，一天八小時，兢兢業業，不容懈怠；如果失業在家，求職就是工作，也要做好做滿八小時，可是一般人做不到，碰壁幾次就偶爾上網看一下職缺、偶爾投幾份履歷，接著便懶散下來，還在心裡自我合理化，告訴自己是因為工作不好找、自己條件差，殊不知其實是自己不夠積極與投入所致。說到底，不過是因為性格上容易被擊潰、心理素質不夠堅強。

求職要脫穎而出，仍然是一個實力競賽，主要是比較以下這三個條件，因此履歷自傳的重點務必擺在這三項，並且力求數字化，讓企業一眼就能夠換算你的個人CP值有多高：

1. 比工作經歷

2. 比過去績效

3. 比能帶給公司多大利益

2019年才過了一季，不必等到第三季才要求職，那真是太晚了！你不覺得到七月才要求職，就像是錯過一整年，讓人更是加倍焦慮嗎？而且和一堆剛畢業的熱血青年削尖腦袋搶職缺，未必有多大勝算。因此四月就開始求職吧！只要準備好，天天都是求職日，四月當然也是求職最佳月份。祝你求職順利！



洪雪珍

知名專欄作家

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Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等

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