獨／拒一國兩制險走火插曲　大叔爆氣問「習近平照」貼公車亭

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

台灣公民陣線在高雄市舉辦「拒絕一國兩制」遊行，遊行隊伍抵達高雄市政府四維中心之前，一名大叔不滿公車亭遭貼了這次遊行主題的宣傳品，宣傳品上頭因為有習近平的照片，讓這名大叔很火，質問這名貼宣傳品的男子來理論，這名男子冷冷回應：「誰叫韓國瑜要親共」，讓這名大叔當場說不出話來，只能用眼神「無言抗議」。

▲公車亭遭貼習近平照片，引發大叔爆氣質問 。（圖／記者賴君欣攝）

就在遊行隊伍即將抵達之前，一名頭戴帽子口罩的大叔靠近現場員警反應，指稱一名穿著黑衣的遊行隊伍人士，把習近平的照片貼在市府右側出口旁的公車亭，希望警方能處理，不過遊行隊伍即將要抵達，員警只能站在原地並沒有靠近處理。

▲公車亭遭貼習近平照片，引發大叔爆氣質問 。（圖／記者賴君欣攝）

眼看警方不處理，這名大叔怒氣吞不下去，刻意在黑衣男子旁邊繞來繞去，最後甚至直接走過去，口氣不太好地詢問對方，為什麼要把習近平的照片就貼在公車亭，只見到黑衣男「冷」處理，簡單回話：「誰叫韓國瑜要親共」，講完這句話以後，黑衣男低頭滑手機，大叔聽完話又再看看他的反應，只能用眼神「無言抗議」，隨後從包包當中拿出相機來拍攝後來抵達的遊行隊伍。

▲公車亭遭貼習近平照片，引發大叔（圖中帶水壺男子）找警方協助。（圖／記者賴君欣攝）

不過整個遊行活動算是相當平和，原本警方收到的情資，內容表示會有特定團體在四維中心「脫序演出」，所以高雄市政府警察局局長李永癸親自到市府裡坐鎮指揮，遊行會場當中還有前鎮分局長林新晃及苓雅分局長趙瑞華負責處理，出動超過百名的警力，整個活動在下午將近五點半鐘順利結束。

▲高雄市警察局長（圖中）全程在市府門口第一線坐鎮指揮。（圖／記者賴君欣攝）