民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人可以回家睡了

▲大甲媽繞境,韓國瑜、盧秀燕抵達現場。（圖／攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜7日前往大甲鎮瀾宮媽祖廟參拜，吸引不少民眾圍觀，還有不少韓粉大喊「選總統」。對此，發起連署韓國瑜參選總統的台北市議員在臉書發文表示，從鎮瀾宮看總統大選，韓國瑜之外其他人可以回家睡了。

大甲媽祖遶境將於7日凌晨起駕，而這場宗教界的盛事，也暗藏了政治角力。由於2020年適逢總統大選，欲爭取連任的總統蔡英文，與她的競爭對手前行政院長賴清德，還有為了黨內初選喬不攏的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及遲遲沒有表態參選的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，都將在7日出席大甲媽祖起駕儀式。

▲韓國瑜參拜大甲媽。（圖／記者陳玉攝）



「想選總統的，今天全都到鎮瀾宮『試水溫』」王鴻薇說，有過選舉經驗的人，觀察民眾的氛圍，就能先判斷自己會不會當選，如果民眾一片冷，自己就得有危機感；如果民眾熱情不斷，那選情便十拿九穩。

王鴻薇假設，如果把這次大甲媽祖繞境當作2020的暖身賽，韓國瑜的高人氣已經讓整個場子燒了起來，人們把座車團團包圍、高呼「總統好」，連500名維安警力也招架不住，把其他候選人遠遠甩在後頭，2020誰能上？已經不證自明，並直言，「黨中央的什麼開門會、閉門會，其實都沒必要了。」

▲王鴻薇挺韓國瑜選總統。（圖／翻攝王鴻薇臉書）