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內政部公告「海濱公社」自然葬　網驚見亮點「消波塊」：小編撿到坦克？

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▲海濱公社,內政部,消波塊。（圖／翻攝自內政部臉書粉絲專頁）

▲內政部5日在臉書粉專貼文，推廣環保自然葬。（圖／翻攝自內政部臉書粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

內政部今（5）日在臉書貼出一張圖片，講述環保自然葬與傳統葬的區別。不過眼尖的網友發現，該則圖文中有張「濱海公社」的示意圖，滿滿的消波塊旁配著一行文字寫道「透天住居般清幽，集合住宅（易受鄰居）干擾」；貼文一出，讓網友直呼「 內政部是撿到坦克膩」、「海濱公社太潮了」。

許多民眾趁著清明連假返鄉掃墓祭祖，緬懷先祖列宗。內政部為了宣傳「環保自然葬」，5日上午也在臉書粉絲專頁貼出一張圖片，解析傳統葬和新式花葬、樹葬和植存的差別；該小編在文中寫道，「面對親人離別，還考慮住得『人擠人』的傳統葬嗎？你聽過能讓親人獨享清幽的環保自然葬嗎？」

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陽明山第一公墓臻善園花葬區。（圖／內政部提供）

▲陽明山第一公墓臻善園花葬區。（圖／內政部提供）

文章接著解釋，「環保自然葬」是指火化將遺骸燒成骨灰後，不做永久設施，不放進納骨塔、不立碑造墳，而是以樹葬、花葬、海葬、灑葬，和植存（「植存」是指在政府劃定的非公墓地作自然葬，而樹葬、花葬則是在公墓地）等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，並供後人遙思、祭拜，有愈來愈多民眾認同及接受火化及環保自然葬。

內政部小編附上對比圖說寫道，環保自然葬如透天住居般清幽，而傳統葬則像是集合住居一樣，易受鄰居干擾。不過眼尖的網友發現，圖片中的最後一格傳統葬，示意圖竟然是滿滿的消波塊，上面還寫著斗大的「海濱公社」四個字。

貼文一出，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「內政部是撿到坦克膩」、「海濱公社太潮了 」、「海景第一排，聽海哭的聲音」；不過也有網友持不同意見認為「嘲諷開很大，是要拉仇恨值嗎」、「政府發文應該謹慎莊重，生死大事，不應該以戲謔嘲諷的方式對待。」

▲內政部小編貼文推廣環保自然葬。（擷取自內政部臉書粉絲專頁）

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關鍵字：內政部,海濱公社,自然葬,消波塊,花葬,海葬

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