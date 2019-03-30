內政部列「超瞎禁歌榜」　這首歌竟因一個字被禁

▲內政部貼出「禁曲獎風雲榜」回顧被禁歌曲及超瞎理由。（圖／翻攝自內政部臉書）

政治中心／綜合報導

因應4月7日言論自由日將至，內政部貼出了「禁曲獎風雲榜」，帶網友回顧戒嚴的時代裡，有哪些歌不能唱。除了解釋當年被禁的理由，更放上「翻白眼指數」凸顯原因有多瞎。上榜歌曲包括「熱情的沙漠」等，因為歌詞中的「啊～」聽起來太淫穢，而被當時的政府噤聲。也讓網友感嘆，「看完不禁覺得自由的空氣真好」。

內政部30日在臉書貼出「禁曲獎風雲榜」，在噤聲的時代裡，不只說話，就連音樂也逃不出政府查禁的魔掌。就算這些音樂再怎麼流行、再怎麼受喜愛，政府說不准唱，就是不准唱！儘管理由是多麼的荒唐。內政部小編也寫下，「恭喜」這些上榜歌曲，你們現在已經在自由的社會中了。你們已不再被壓抑，可以自由地被播放傳唱，悠揚在大街小巷與人們的口中。

「禁曲獎」中有許多名曲上榜，包含鄧麗君的「何日君再來」，被禁的理由是「君」與「軍」同音，「一定是在期待共產黨的八路軍再來，還不給他禁一禁」，翻白眼指數獲得「一顆星」。另外，「媽媽請妳也保重」以「在軍中還想什麼媽媽害國軍懷憂喪志」、「給我一個吻」因為「接什麼吻？妨害善良風俗」的理由分別獲得3顆星及4顆星的翻白眼指數。

翻白眼指數得到最多顆星的「熱情沙漠」則是因為歌詞中的「啊～」聽起來太淫穢，這樣啊過來啊過去，是要汙染數萬純真無邪少年嗎？而被禁止。

另外，「四季紅」中的「紅」是暗指「紅軍」，有意識左傾，為匪宣傳之嫌，會打擊我軍民高昂的士氣、「燒肉粽」是不是在嗆政府腐敗無能，導致人民生活困苦？「望春風」情感唱得太煽情露骨，意境太誨淫，妨害善良風俗。「山頂的黑狗兄」全國軍民都在刻苦奮鬥著，還有時間在山頂快樂唱歌？皆因超瞎理由被列入當年查禁榜中。