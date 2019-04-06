「我們要走向中國，還是全世界？」　陳吉仲713字籲支持農委會政策

▲陳吉仲日前視察燕巢芭樂產銷 。（圖／記者洪正達攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會主任委員陳吉仲6日在臉書上PO文指出「我要請大家支持農委會的農貿政策，我們應該要走向全世界的市場，包括中國市場，但不是指望中國單一市場」。他說明，之所以要強調在全世界的貿易佈局，是因為目前我國農產品出口中國佔總值的23%，這顯示我們農產貿易太過依賴單一市場，太過依賴中國，所以我們需要中國市場但不能依賴單一市場。

陳吉仲指出，去年我國的農產品外銷54.7億美元，創下20年來新高，成長幅度達9.8%，其中新南向國家的部分，也有14.4億美元，成長幅度達9.3%。為了推動台灣農產拓銷國際，農委會做了許多的工作，包括輔導外銷供果園14,642公頃、辦理超過100場的外銷農民講習、強化大型理集貨場冷鏈設備及全程溯源管理、率領業者國外參展31場、在8個國家舉辦台灣蔬果節等等，做好這些基礎的工作，台灣的農產品才能走向全世界。

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▲陳吉仲在臉書上指出「請大家支持農委會的農貿政策，我們應該要走向全世界的市場，包括中國市場，但不是指望中國單一市場」。（圖／農委會提供）



陳吉仲表示，之所以要強調在全世界的貿易佈局，是因為目前我國農產品出口中國佔總值的23%，是最大出口國，這顯示了一個警訊，就是我們的農產貿易太過依賴單一市場，太過依賴中國，所以我們需要中國市場但不能依賴單一市場，特別是中國對台灣還有許多政策性的採購，藉由補貼中國貿易公司的方式，向台灣特定單位進行農漁產品的採購或契作，這些不是基於正常市場機制而來的採購，往往會為國內的農業經濟帶來負面的影響，因此我們期待的兩岸農產貿易是正常市場機制運作下的貿易而非政治性控制下的貿易。



陳吉仲舉虱目魚為例，自2011年到2015年，中國透過上海水產公司與海魁水產公司，跟台灣業者契養虱目魚，但因為不是基於中國市場真實需求進行的貿易，因此沒有任何一年實際出口的數量有達到契養量，甚至2015年契養2,160噸，最後實際出口只有19噸。這樣的政策性採購，不僅重創相信有訂單而投入的農漁民，也可能造成市場過剩而拉低價格，最後還是會對台灣全體的農漁民造成嚴重的傷害。



陳吉仲再次重申「請大家支持農委會的農貿政策，我們應該要走向全世界的市場，包括中國市場，但不是指望中國單一市場」。他說，我們建立了農產品外銷平台，針對每一種品項都去整合外銷鏈上的所有環節；加強開拓新南向、中東、俄羅斯、加拿大等新興市場，並持續深耕日本、美國、中國等主力市場，只有公開、透明、對等、符合國家利益與市場機制的貿易，才是真正對台灣農業永續發展的貿易。