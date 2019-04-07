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6歲小女孩26樓住家墜落！摔1樓自行爬起跑開　鄰居全都看傻了

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大陸中心／綜合報導

重慶一名6歲女童2日下午從住家26樓墜落，不料摔至1樓地面後，竟還能自行起身，徒步離開現場。附近居民見狀大吃一驚，立刻協助將人送醫，結果發現女童僅右手骨折，無生命危險，讓網友看完監視器畫面後直呼奇蹟。

綜合陸媒報導，6歲女童家住重慶南川迷你公館小區，2日下午1點睡醒後因為找不到家人，又發現家門反鎖，竟意外從26樓高處墜落，直接砸破遮雨棚。

▲▼6歲小女孩26樓住家墜落！摔1樓自行爬起跑開　鄰居全都看傻了。（圖／翻攝自《中國網》）

▲紅衣小女孩從26樓墜落，落地後竟自行爬起離開。（圖／翻攝自《中國網》，下同）

奇蹟的是，女童落地後不僅看似毫髮無傷，還能自行起身行走，但目擊民眾全部看傻，趕緊將人送醫，所幸女童僅右手骨折。

社區管理員透露，女童因熟睡被父母獨留在家中，醒來找不到人，又打不開家門，才會不慎墜樓，「不幸中的萬幸，還好有遮雨棚接住，只是右手骨折，撿回了一命。」

▲▼6歲小女孩26樓住家墜落！摔1樓自行爬起跑開　鄰居全都看傻了。（圖／翻攝自《中國網》）

▲遮雨棚被砸破一個大洞。

許多網友看完後，紛紛留言表示，「這絕對是天選之人」、「看影片全身雞皮疙瘩，快嚇哭，希望家長能長點心」、「這命大的！必有後福」、「上輩子一定是拯救了銀河系」、「這得燒幾輩子香的好運氣阿」、「可以吹一輩子了這事」、「一定是昨天清明祭祖，得到祖上保佑」掀起熱議。

▼微博網友看完影片也嘖嘖稱奇。

▲▼6歲小女孩26樓住家墜落！摔1樓自行爬起跑開　鄰居全都看傻了。（圖／翻攝自《中國網》）

▲▼6歲小女孩26樓住家墜落！摔1樓自行爬起跑開　鄰居全都看傻了。（圖／翻攝自《中國網》）

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關鍵字：墜樓,紅衣小女孩,26樓,奇蹟

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