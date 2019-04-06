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國中妹遭鎖廁所「連甩20個巴掌」　7人圍攻完還嘻嘻笑

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▲國中妹,巴掌。（圖／翻攝自柳州新聞網）

▲女學生遭同儕連甩20個巴掌。（圖／翻攝自柳州新聞網）

大陸中心／綜合報導

廣西一名網友昨（5）日向《柳報晚報》爆料稱，當地一間中學上月26日發生校園霸凌事件，有一名女學生被多人拉到廁所狂甩巴掌。網傳的兩段影片中，被欺負的女同學被眾人包圍縮在廁所門邊，施暴的7人輪流對她賞耳光。對此，廣西柳州鹿砦縣教育局發布通報稱，網傳影片屬實，已要求涉事學校立即啟動校園欺凌應急預案。

據《新京報》報導，從網傳的兩段影片中可見，有7名女生聚集在廁所對一名女同學連甩耳光，其中幾個女生說著桂柳話。第一則影片中顯示，其中一位女生賞了女同學巴掌後，笑嘻嘻地走了出去，另名女生接著走向前說「我打她左邊」，便往女同學左臉連賞6下巴掌。被打的女同學始終一言不發，全程沒有還手。

廣西柳州鹿砦縣教育局5日透過官方微信發布通報稱，「網傳影片屬實，鹿砦縣教育局要求涉事學校立即啟動校園欺凌應急預案。」通報提到，鹿砦微信朋友圈傳出一段疑似我縣某初中學生欺凌的視頻，接到報告後，我局立即啟動校園欺凌應急預案，責成相關學校調查核實，迅速處理。

▲國中妹,巴掌。（圖／翻攝自新京報）

▲當地教育局發布通報稱，將進行嚴肅處理。（圖／翻攝自新京報）

通報稱，情況核實後，我局要求涉事學校立即啟動校園欺凌應急預案，校園欺凌委員會介入處理，迅速向公安部門報告，依法依規依紀進行嚴肅處理。通報也說，學校與被欺負學生家長聯繫，對受欺負學生進行心理疏導和安撫；同時，要求全縣學校立即全面展開一次校園欺凌的宣傳教育和線索摸排，嚴厲整治校園欺凌。

女學生遭連賞巴掌的影片在網路傳開後，引起網友熱議，紛紛留言表示「現在的女孩們拉幫結派比男生厲害多了」、「 小太妹還是沒有遭到社會的毒打，這麼小心思就這麼壞」；不過也有網友認為「就害怕風頭過了，這娃再次挨打」、「真的要為校園暴力立法了，刻不容緩」。

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關鍵字：廣西,中學,20個巴掌,甩巴掌,賞巴掌,廁所

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