喉嚨卡卡一陣猛咳！年輕男「咳出扁桃腺」　吊掛口腔嚇壞醫護

▲男子進行手術時，醫護赫見口腔吊著一顆扁桃腺。（圖／翻攝自瀋陽晚報，下同）

大陸中心／綜合報導

陝西一名年輕男子日前常覺得喉嚨卡卡的，以為只是喉嚨不舒服，但後來吞嚥出現困難，有次一陣猛咳，竟把扁桃腺給咳了出來，嚇得他隔天立刻到醫院就診，沒想到竟讓所有醫護人員大吃一驚。

根據《瀋陽晚報》報導，男子小武（化名）日前老覺得喉嚨有東西堵著，但一直沒放在心上，不料近期吃飯吞嚥出現困難，還會覺得噁心乾嘔，有時唾液甚至伴隨血絲。有一天小武一陣猛咳，竟咳出一塊鴿子蛋大小的腫塊，而且還連著自己的喉嚨，嚇得他以為自己得了絕症，隔天一早立刻就醫。

醫師診斷後，初步診斷是「右上齶血管瘤」，考慮到腫瘤正在出血，且位置靠近咽喉，若進一步破裂可能誘發大出血引起窒息，因此決定緊急進行手術。但直到手術開始後，在場醫護才赫然發現，小武右側的扁桃腺體懸掛在口腔中，「原來，這口腔裡的腫塊不是腫瘤，而是扁桃腺！」

▲醫生順利切除小武右側的扁桃腺。

一場原定「右上顎血管瘤」的切除手術瞬間變成了「右扁桃體切除」，內容180度大轉變，好在經過1小時20分鐘手術，最後醫生成功切下這塊大約2.5x2.0x2.0公分的扁桃體。

溫馨的是，細心的麻醉師發現當天正好是小武生日，所以等他麻醉退去後，還祝福他生日快樂「醒醒吧，快起來吹蠟燭啦。」

醫師表示，扁桃腺是人體第一道防線，具有重要的屏障和防禦作用，經常被大家忽略，但因為扁桃腺發炎而咳出扁桃腺的例子真的非常少見。

▼義烏市中心醫院口腔科醫師馮強給小武打回訪電話。