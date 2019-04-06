傳川普擱置對台軍售　國防部外交部均否認

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者林銘翰／台北報導

美國《時代雜誌》引述3名美方官員說法，報導美國在敲定與中國大陸的貿易協議前，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫。對此，我方國防部及外交部6日皆嚴正否認，國防部表示，美國仍持續提供我國防衛性武器，目前按規劃進行中；外交部則說，美方刻正進行相關審查程序，並無擱置的情形。

國防部6日發布新聞稿表示，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。國防部進一步指出，有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA)，，進度正常，媒體報導並非事實，特此澄清說明。

外交部6日也澄清，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申《台灣關係法》，美方並已兩度對臺軍售，展現對台灣安全的堅定支持。我國政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「發價書需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。美方刻正進行相關審查程序，並無擱置的情形。

外交部也表示，近期中國軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措，在在彰顯我強化空防能力的重要性。未來我國政府亦將持續在臺美良好互動基礎上，持續深化臺美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。