堅持會面不公開！　吳敦義：這樣是大庭廣眾下「作秀」

▲國民黨黨主席吳敦義。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨黨主席吳敦義6日南下到高雄阿蓮，參加「釋迦牟尼佛2563年聖誕浴佛點燈感恩大會」，針對新北市前市長朱立倫主張應公開7日「吳朱會」會面，吳敦義受訪時親自說明還是照原訂計畫，如果和三個人的對談都公開，不是像在「作秀」嗎？一定是先閉門會談，在到外頭開記者會，不可能在大庭廣眾下做一場秀。

針對新北市前市長朱立倫主張應「吳朱會」會面要公開，吳敦義受訪時親自說明，一切還是照原訂計畫，如果和三個人的對談都公開，不是像在「作秀」嗎？一定是先閉門會談，在到外頭開記者會，不可能在大庭廣眾下做一場秀。吳敦義說屆時會有國民黨副主席曾永權和郝龍斌，大家將把各個候選人狀況弄清楚，一定會協調出一個結果，也再次強調，沒有要勸退任何人。

▲國民黨黨主席吳敦義出席聖誕浴佛點燈感恩大會。（圖／記者洪正達攝）

不過黨內提名搶得激烈，鴻海董事長郭台銘日前回應韓國瑜的「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，說自己不是小老鼠，而是大老虎！那如果郭台銘真的想出來選，國民黨是否會考慮和郭董合作呢？吳敦義則說他還不了解郭台銘說了什麼，而且至少這半個月彼此都沒有接觸，現在還不能表達自己的態度，語帶保留。

至於和韓國瑜見面時間延後到美國行結束，這中間兩人是否還有聯絡，吳敦義則說，和韓國瑜聯絡都是透過曾永權在聯繫。