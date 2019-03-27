通緝犯借朋友的車開躲警　沒想到友人也被通緝...

記者賴君欣／高雄報導

高雄市警局三民一分局哈爾濱街派出所員警於26日凌晨巡邏時，在三民區十全二路與中華路口發現一輛自小客車登記的車主遭到通緝便上前盤查，發現駕駛並非車主，查詢駕駛身分時發現駕駛竟然也是毒品通緝犯，警方便將嫌犯帶回派出所，以毒品危害防制條例通緝移送法辦。

▲ 警方利用人臉辨識系統查察通緝犯。（圖／記者賴君欣翻攝）

警方表示，26日凌晨執行巡邏勤務時，行經三民區十全與中華路口時見一台自小客行跡可疑，便以車號追查車籍資料，發現該車車主在前日遭到法院通緝，遂上前攔查車輛。員警攔查後車內駕駛駱姓男子與車主身分並不相同，於是警方要求駱男出示身分查證，駱男辯稱沒有帶身分證，就主動報身分證字號給警方盤查，經警方查證駱男身分時，發現照片與本人有些不同，便使用人臉辨識系統查驗駱嫌真實身分，沒想到一查竟發現駱姓男子在2018年10月間也遭法院通緝，便將駱嫌逮捕後帶回派出所偵辦。

▲ 警方利用人臉辨識系統查察通緝犯。（圖／記者賴君欣翻攝）

駱嫌說知道自己在日前已遭到法院通緝，由於自己與哥哥長相非常相似，才會想到如果自己遭警察臨檢時就報出哥哥的身分證字號供警盤查。平常為了躲避查緝，就向朋友借車代步，但沒想到朋友竟然也遭到通緝，就是這樣才會被警察盯上，也只能自認倒楣。警方訊後將駱嫌以毒品通緝移送法辦。