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佈局AI！陸教育部核准35所大學設人工智能系　學術專利申請領先各國

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▲▼人工智能、AI機器人。（圖／CFP）

▲人工智能是現代的趨勢。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸教育部日前公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，有35所大學首批獲准設立人工智能系，人工智能專業正式成為大陸大學部的專業科系之一，未來學位授予門類為工學。大陸工信部長苗圩在3月23日到25日召開的2019中國發展高層論壇上表示，在當前新一輪科技革命和產業變革的條件下，製造業的數字化、網路化、智能化將成為發展的趨勢，智能製造成為發展的方向。

綜合陸媒報導，近年來大數據、人工智能等資訊技術高速發展，各家高等教育學校也紛紛開設相關專業，根據大陸教育部日前公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，新增備案數量較多的本科專業是數據科學與大數據技術，共有196所學校新增，而機器人工程也有101所學校新增，其中最火熱的是人工智能專業和網絡空間安全專業，分別有35所和25所。

▲▼大陸教育部日前公布2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，其中最火熱的是人工智能專業和網絡空間安全專業，分別有35所和25所。（圖／翻攝自環球網）

▲目前在中國大陸最火熱的本科專業是人工智能和網絡空間安全，分別有35所和25所。（圖／翻攝自環球網）

國家發展和改革委副主任寧吉喆表示，國家將加強重大技術裝備「補短板」，大力支持關鍵核心技術攻堅，積極推動新一代人工智能創新發展。創新工場董事長兼首席執行官李開復指出，AI+將成為未來最重要的趨勢，人工智能要進入傳統領域，傳統公司要擁抱人工智能，未來人工智能會進入各個不同的公司，也是政府更應該扶持的路，而投資者更關注的，就是傳統公司怎麼用上AI。

世界智慧財產權組織（WIPO）日前公布《2019技術趨勢——探究人工智能》報告顯示，中國、美國、日本三國在全球人工智能領域的專利申請活動中處於領先地位。其中，美國國際商用機器公司（IBM）是全球人工智能專利申請量最大的企業，而中國的學術機構相關專利申請量在同類申請者中遙遙領先。

▲▼中國人民體驗人工智能機器人 。（圖／翻攝自中新網）

▲人工智能機器人 。（圖／翻攝自中新網）

世界智慧財產權組織執行長加利（Francis Gurry）表示，人工智能領域專利申請數量迅速增加，意味著大量基於人工智能的新產品、新申請和新技術即將改變人類的日常生活，但同時也形成了倫理道德、法律、監管方面的挑戰。因此，該份報告向全球政策制定者介紹人工智能的未來、治理形勢以及支持人工智能的智慧財產權框架。

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關鍵字：人工智能,AI,中國大陸教育部,高等教育,大學

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