甄選入學採計學測科目「5選4」　學生被看見的機會增加了

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▲甄選委員會日前在網站公告學測第一階段篩選結果，通過篩選的考生需參加第二階段甄試。。（圖／記者李毓康攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

過去學測5科必考，單科不得為0分，傳統社會組學生得花時間去讀較不擅長的自然科，傳統自然組也得硬著頭皮準備社會考科。今年大學甄選入學採計學測科目調降為五選四，學生可以選擇比較適配的校系，學校選到較適合的學生，所以「個人申請」入學第一階段篩選結果公告，報名人數創5年新高，通過篩選的人數、人次較往年高，連帶同分參酌後增加甄試人數（超篩）也提高。

「適性」是「個人申請」設計理念的最大的前提，降低分數的影響，希望學系看到學生不同人格特質，不用同一把尺來決定學生。

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別把二階當成一階的延伸

既然走「多元選才」制度，朝非傳統紙筆機器人式的考試方向選才，學測成績不是唯一的依據，第二階段甄試也不是第一階段的延伸。

當學生跨過學測成績門檻後，第二階段才是大學校系挑選適合就讀這個科系的學生，不是第一階段分數一較高下的延伸，兩個階段設計各有目的。

考招制度，不只服務學測成績最頂端的學生，仍有為數不少的學生是屬於偏才型，過去面對5科必考的「通才」的考試，掩蓋了偏才學生的優勢，考招制度不能只是看分數，要從整套制度來通盤考量，學生會樂見自己被「看見的機會增加」。

▲招聯會認為，「適性」是「個人申請」設計理念的最大的前提，降低分數的影響，希望學系看到學生不同人格特質，不用同一把尺來決定學生。（圖／記者胡順惠攝）

志趣的鑑別度比分數更重要

一階篩選結果公告後，出現所謂五選四導致降低鑑別度不利高分群的學生，但是，大家可否要思考，所謂的鑑別度，到底要鑑別分數還是志趣?如果，在意的是學生的志趣是否能適性選填志願，當學生跨過學系設定的學科成績篩選門檻後，是否更應該重視學生的志趣，斟酌學生與學系之間是否「速配」?

以前沒有機會的學生，今年多了被學系看到的機會，就學生而言，以前不敢選填的學系現在有可能放膽填，各校系才會篩進來人變多，讓大學與高中生之間，有更多「看見」與「被看見」的機會幫助學生能更適性的選擇未來的方向之際，整個社會是否也該思考所有高分優勢的學生，志願執著在極少數熱門校系，真的都是志趣相投嗎?

