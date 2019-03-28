課本過審「學生不再困惑」　朱宥勳：課本只有中國沒有大陸

▲普通型高中教科書審查狀態查詢 。（圖／翻攝國教院官網）

記者崔至雲／台北報導

12年國教新課綱8月上路，目前許多課本都在審議階段。作家朱宥勳在臉書上開心表示「我們的國文課本第一冊，審查通過啦」，他也提到原來有7件事情，國教院在審查課本的時候，原來是不會干涉的，「在『國家』層級上，我們這次證明了不少『細節』是可行的」。

朱宥勳說，國教院過審奇異果版高中國文課本第一冊實在太開心了，感謝國教院及審查委員的意見和肯定，能讓他們的諸多新嘗試付之實踐，包括一些很小、但他卻很在意的事情，像是在奇異果版的國文課本中，將不再採用「大陸」和「中國大陸」這些詞彙。

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朱宥勳指出，在導言、題解、作者、注釋等處，統一稱呼中國為「中國」，台灣為「台灣」。中國古地名需加註為今地名之處，也一律以「今中國OO省」為正式稱呼，這是為了尊重他國的正式地位，也是為了避免學生混淆，同時，台灣作家的介紹欄位，也將以「出生地」為標示重點，若於台灣出生之作家，不另行標注「籍貫」。

▲朱宥勳指出，奇異果版高中國文課本將不再採用「大陸」和「中國大陸」這些詞彙。（圖／記者林敬旻攝）

朱宥勳提到，先前看到臉友說，有中學生翻開國文課本，困惑地問「為什麼所有作家都來自中國大陸？」因此，「我們不會再讓學生有這種困惑了，屬於舊時代的糾結，通通讓它們過去吧」。

另外，朱宥勳也提到，奇異果版的課本將以現代出版品正式的書名號《》和篇名號〈〉，取代過時的波浪書名號，並且取消底線私名號；課本也將使用羅馬拼音拼注台語、客語名詞，承認台灣多元語言的平等地位；將在課本正文中，介紹電影、動畫、漫畫、遊戲、流行音樂作品；改變「編輯大意」寫法，使整本書能以平等的腔調和學生對話；改變視覺風格，引入不同的圖片、字型編排方式；在課本正文呈現有褒有貶的價值判斷，不必一味造神。

朱宥勳指出，對於這些面向，以後只有「願不願意做」的問題，而沒有「能不能做」的問題了，很多工，是做在一般人不會特別注意到的地方，對學生來說更是如此，但改變就是這樣發生的，當一切變得「自然而然」、「沒什麼特別」的時候，這就會成為事情的常態。