　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

小客車「倒車入庫」聯結車煞不住　一聲巨響追撞2大客車幸無傷亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲三大車追撞　

▲三輛大客車、貨櫃車追撞一起，蘆竹警半小時恢復交通順暢。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

轟！三輛大客車、貨櫃車追撞一起！車水馬龍的桃園蘆竹區南崁路上，4日晚間發生一起貨櫃車追撞2輛大客車交通事故，幸無人傷亡。蘆竹警分局指出，該起車禍發生、係小客車在最外側車道欲倒車駛入民宅時，其後方第一、第二輛大客車依序煞停，但尾隨其後的大貨櫃車未保持安全距離、煞車不及，造成3輛大車擠撞的交通事故。

蘆竹警分局5日指出，該起交通事故發生於蘆竹區南崁路一段16號前，由於事故地點位在南崁路往大園區方向，事故現場佔據最內側及中間兩個車道，員警於19時35分獲報後火速到場處理，進行事故調查與交通疏導，並且維持最外側車道車輛交互通行，南崁路交通於半小時內就恢復了順暢。

▲三大車追撞　

▲三輛大客車、貨櫃車追撞一起，蘆竹警半小時恢復交通順暢。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局南崁派出所員警到場調查事故發生原因，肇事經過係一輛小客車在最外側車道欲倒車駛入民宅時，其後方第一輛及第二輛大客車依序煞停，但最後方的一輛貨櫃車未保持安全距離，煞車不及，因而追撞前方兩輛大客車，造成這起3輛大型車的交通事故。

所幸當時貨櫃車車速不快，遭追撞的大客車，其中一輛未搭載乘客，另一輛僅有3名乘客受到驚嚇，整起事故並未造成人員傷亡，員警也對3位駕駛人進行呼氣酒精濃度測試，測試結果合格，未有酒後駕車情事。另有關肇事責任歸屬等問題，待事故鑑定、分析完成後，警方也將依規定對肇事駕駛開罰。

ET快訊
Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟飆罵：妳不配當我女兒
蔡依林賞櫻被拍！阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了
檳榔西施慘死　法醫助理「這麼漂亮應該當小老婆」爆瘦30kg遭

關鍵字：蘆竹警分局,三大車追撞,蘆竹區南崁路,交通事故

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強迫辣小三XX自拍

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網讚翻：安太座最上策！

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑　一張照片網全歪樓

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形殺手」

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！結果翻出一堆小惡魔

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單純不滿言論

高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

獨／富二代瞞妻援交5少女　驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

小客車「倒車入庫」聯結車煞不住　一聲巨響追撞2大客車幸無傷亡

未繫安全帶警攔查開單　 法官：有隔熱紙可能看錯撤罰

國字＋注音文！小妹「73字告白」求買小雞手錶　1.8萬網萌翻：鴕鳥我也買

彰化154件住宅火警　幕後元凶竟是使用電風扇不當　　　

高雄一夜「狂吹」90分鐘抓3酒駕　醉男盧警：可以再來一次嗎？

鄭孟洳粉專PO罵「長得這麼X」　鍵盤手落網：看她質詢太生氣

19歲檳榔西施遭虐殺　法醫助理：這麼漂亮應該當小老婆…半年爆瘦30公斤遭索命

林青霞母校60年校慶　社團校友七步舞重溫兒時回憶

壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

動物園喜獲新成員！　歐亞水獺「金莎」舔拭小寶寶依偎入睡

每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

朱立倫籲公開朱吳會展現團結　國民黨不同意

最廢的超能力男主角！《會讀心術的那小子》之我要成為通靈王

恩比德大三元卻出現致命失誤　字母哥45+13退七六人

鬼父性侵女兒2次判10年…法院翻案改無罪　「無法認定她不能抵抗」

不怕關最大啦！嗆中監要抓就來　謝龍介：阿扁是跟小英「叫牌」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性..

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話..

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍..

「先救牠再救我！」新竹男火場先..

他檢舉軍車狂飆追不上　警吐槽：..

治安紅燈！中和男開車隨機朝BM..

「催情水」秒倒　她隔天醒來只剩..

惹到地下署長　役男遭霸凌推下樓

服務處遭恐嚇準備花生　謝龍介爆..

小二男童拿書丟老師　阿公氣炸吊..

詩詞男神被霸凌　地下署長辱罵推..

快訊／BMW停紅燈遭人連開8槍..

BMW男找車位被賓士猛開8槍…..

妻見「摩鐵發票」扮偵探逮人　被..

更多熱門

相關新聞

80歲翁車禍堅不送醫　4日後死亡

一名老翁騎乘四輪代步車在綠燈起步時突然靠左，撞上一旁直行的廂型車，老翁認為自己沒有不舒服，拒絕就醫，卻在返家後四天死亡。老翁的家屬查看監視器，也確認老翁乘坐四輪電動車突然向左靠，才碰觸到對方的廂型車，林男因此反應不及，也同意給予林男不起訴處分，新竹地檢因此對林男做出不起訴。

不到3個月　屏東地區高齡者車禍發生6件死7人

遊覽車撞機車　騎士卡車底

車禍受害者保單　產險幫你跑法院

老夫妻一人走失　警發現尋回迷途翁

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面