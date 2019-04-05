小客車「倒車入庫」聯結車煞不住　一聲巨響追撞2大客車幸無傷亡

▲三輛大客車、貨櫃車追撞一起，蘆竹警半小時恢復交通順暢。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

轟！三輛大客車、貨櫃車追撞一起！車水馬龍的桃園蘆竹區南崁路上，4日晚間發生一起貨櫃車追撞2輛大客車交通事故，幸無人傷亡。蘆竹警分局指出，該起車禍發生、係小客車在最外側車道欲倒車駛入民宅時，其後方第一、第二輛大客車依序煞停，但尾隨其後的大貨櫃車未保持安全距離、煞車不及，造成3輛大車擠撞的交通事故。

蘆竹警分局5日指出，該起交通事故發生於蘆竹區南崁路一段16號前，由於事故地點位在南崁路往大園區方向，事故現場佔據最內側及中間兩個車道，員警於19時35分獲報後火速到場處理，進行事故調查與交通疏導，並且維持最外側車道車輛交互通行，南崁路交通於半小時內就恢復了順暢。

▲三輛大客車、貨櫃車追撞一起，蘆竹警半小時恢復交通順暢。（圖／蘆竹警分局提供）



蘆竹警分局南崁派出所員警到場調查事故發生原因，肇事經過係一輛小客車在最外側車道欲倒車駛入民宅時，其後方第一輛及第二輛大客車依序煞停，但最後方的一輛貨櫃車未保持安全距離，煞車不及，因而追撞前方兩輛大客車，造成這起3輛大型車的交通事故。

所幸當時貨櫃車車速不快，遭追撞的大客車，其中一輛未搭載乘客，另一輛僅有3名乘客受到驚嚇，整起事故並未造成人員傷亡，員警也對3位駕駛人進行呼氣酒精濃度測試，測試結果合格，未有酒後駕車情事。另有關肇事責任歸屬等問題，待事故鑑定、分析完成後，警方也將依規定對肇事駕駛開罰。