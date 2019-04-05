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槍擊案奪走20童　他痛失6歲女兒…研究凶手大腦直到自己輕生

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▲▼里奇曼（Jeremy Richman）的女兒在槍擊案喪生，他一生致力研究槍手的犯罪心理，直到被發現自殺身亡。（圖／翻攝自臉書／Jeremy Richman）

▲里奇曼（圖右）長期關注心理健康研究。（圖／翻攝自臉書／Jeremy Richman）

國際中心／綜合報導

美國康乃狄克州2012年12月發生校園槍擊案，造成20名兒童、6名成年人死亡。當時罹難者的父親里奇曼（Jeremy Richman）事發過後就不斷投身研究，試圖分析槍手的犯罪心理，他上月則被發現自殺身亡，心路歷程也被CNN詳細記錄。

CNN報導，桑迪•胡克小學校園槍擊案奪走許多性命，里奇曼與老婆亨瑟爾（Jennifer Hensel）失去年僅6歲的孩子；老婆曾問，「為什麼有人走進學校殺了我的小孩？我必須找到答案。」這對夫妻都是科學家，便憑藉自己的專業知識展開研究。

里奇曼生前專門研究人類大腦，他是經驗豐富的神經科學家，過往他成立艾維勒基金會（Avielle Foundation），一直提倡相關議題並籌備資金。他曾表示，「我們必須真正專注在大腦科學，並且談論行為科學時要很自在。」

杜克大學教授莫菲特（Terrie Moffitt）是里奇曼的好友，里奇曼告訴過他，「人類大腦是在『愛』上建立的，如果人們突然對於無辜的群眾施行暴力，代表他們大腦肯定出現根本的錯誤。」

Jeremy Richman believed that more funding for neuroscience could help prevent school shootings like the one that took the life of his 6-year-old daughter, Avielle, in Newtown, Connecticut.

CNN Parenting 發佈於 2019年4月4日 星期四

賓夕法尼亞大學教授雷恩（Adrian Raine）撰寫一本關於暴力思想的書籍，他也是里奇曼的朋友；他的一項研究結果發現，大腦前額葉皮質的功能不良與犯罪行為存有相關性。

報導指出，精神病患通常會有杏仁核的問題，這說明了連環殺人犯缺乏悔意的因素，他們無法感受他人的痛苦。科學家沃爾什（Anthony Walsh）觀察現況認為，缺乏研究資金是很遺憾的，若能展開更多研究，或許就能預防犯罪。

為什麼同樣的憤怒只會讓一些人想尖叫，有人卻會施暴與殺人？這是里奇曼長期關注的問題，他認為，深度理解凶手背後的反社會性格與動機等，對所有人都有好處。

里奇曼輕生後，好友便創建募款頁面，希望促進更多相關研究。他生前接受採訪時曾表示，自從女兒過世後，他面臨的是無限的心痛，但他依舊希望大家能多討論大腦健康，要去意識到這是個真實的器官，「如果你感到沮喪，不代表你性格有缺陷。」

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關鍵字：大腦,科學,槍擊案,北美要聞

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