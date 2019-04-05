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「LINE官方帳號2.0」上線倒數　改版背後原因曝光

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▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE官方帳號2.0計畫」即將在4月18日改版上線，計費方式從原本的「好友數量」改以「訊息則數」計算，引發不少商家憂心費用暴漲，對此，LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉特別說明，改版背後真正的原因，來自用戶對LINE訊息的「紅點恐慌」。

首先王俞蓉談到，過去行銷的方式，從紙本傳單、電子郵件到手機簡訊，一路因為過多的「垃圾訊息」，漸漸被用戶淘汰使用，同樣當LINE每天充斥數百則用戶不需要的訊息時，不僅用戶的點擊意願變低，甚至選擇封鎖刪除來消除「紅點恐慌」，因此LINE觀察到消費者的使用行為正在改變。

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣觀察消費者使用習慣改變。（圖／LINE提供）

王俞蓉表示，為了贏回消費者對平台的信任度，同時讓商家的行銷達到最大效益，LINE需要改變，從減少用戶不需要的訊息開始，把紅點的數量減少，並且將真正有價值的訊息傳遞給用戶，才是維持官方帳號長期經營的關鍵。

王俞蓉強調，今年LINE把廣告重新定義，以人為出發點，把使用者體驗做得更好，首先就是讓商家好好認識消費者，放下群發的習慣，針對目標客群在對的時間發送訊息，並透過良好的互動，建立人與人的關係，甚至對封鎖的用戶進行再行銷，找到真正的客群，然後再把規模做大。

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／LINE提供）

談到全新官方帳號的特點，王俞蓉說明，除了一般的客服機器人，未來可透過Messaging API，打造更多的創意應用，像是預約服務、問答遊戲或各類行銷模組，還有圖文選單可以將廣告活動資訊置底，加強曝光效果。

同時，王俞蓉強調，LINE官方帳號2.0的1對1聊天功能仍免費，並可以依照需求在API與1對1兩種模式進行切換，而且雖然改版後的計費方式，以訊息傳送數量來計算，但是隨著品牌經營的淡旺季，以及分眾行銷的進程，可以彈性安排當月的廣告預算，把費用花在對的目標客群上。

至於分眾行銷，王俞蓉表示，商家可以使用LINE後台的免費分眾系統，依照好友的年齡、性別、地區或裝置類別做基本的分眾，甚至進階可以選擇現成或是市面上的「模組化套件」，還可以串接企業自己的客戶資料庫來做分眾，達到真正的精準行銷。

▲LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉。（圖／LINE提供）

▲「LINE官方帳號2.0計畫」新增功能與特色。（圖／LINE提供）

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關鍵字：LINE官方帳號2.0計畫,LINE@,分眾行銷

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