春遊補助申請步驟、交通「完整攻略」　學會這招多賺2750元

▲南投信義鄉草坪頭適合全家走走看看。（資料圖／南投縣政府觀光處提供）

記者胡順惠／整理報導

史上最複雜的春遊補助方案1日開跑，你想出門卻還霧煞煞嗎？《ETtoday新聞雲》幫你整理出補助攻略，快把這篇分享給親朋好友，一起討論要去哪玩吧！如果符合相關條件，每人最高可拿2750元的補助費，繼續看下去弄懂完整細節，想出遊可得好好把握這次好康。

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▲春遊專案懶人包。

春遊補助實施期間

108年4月至6月的周日至周四（編按：也就是「周五、周六」無法請領）各縣市補助時程如下所示，

4月至6月皆補助的地區：基隆、台北、新北、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、南投、宜蘭、花蓮、澎湖（4/8-6/30）、連江。

4月至5月補助的地區：台東縣。

5月至6月補助的地區：桃園市、台中市、嘉義市、台南市、金門縣。

*特別注意：實施期間遇兒童節4月4日（四）、4月7日（日）、勞動節5月1日（三）及6月9日（日），仍有補助。參與旅宿業者名單請點我。

申請步驟

不需要事先上網登錄，只要完成3步驟即可完成申請。

1. 訂房時，表明參加春遊方案要領補助。

2. 入住時，出示任一身份文件（如身分證、健保卡、駕照等），讓旅店業者核對為「本人」入住。

3. 入住時，提供身份證明文件「正面」影本，讓旅店業者向縣市政府申請補助。

*特別注意：業者應現場「折抵住宿費」，不會等縣市政府核撥款項才匯款給民眾。

▲趕快把握春遊補助期間出去玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

本次春遊補助方案有三種，分別是「自由行」、「團體旅遊」、「縣市加碼」，接下來幫大家一一解析。

一、自由行：最高領取1500元補助金。

1. 立刻拿500元：全體國人「不限年齡」入住全台指定旅宿，每房每晚折抵500元優惠。

2. 入住小鎮民宿再領500元：領完基本補助後，18至40歲青年，入住30個經典小鎮與10個客庄小鎮（名單點我，僅適用參加活動之民宿），可再領500元。

3. 離島旅遊入住再領500元：領完基本補助後，18至40歲青年，入住離島（澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球、馬祖、金門），可再領500元。

*特別注意：每房每晚最高補助500元，1500元無法同一天領取，必須分3次住宿。建議最有經濟效益的方式為，符合18至40歲的青年，直接到離島住宿有入圍的經典小鎮3天，就能一次領完。

二、團體旅遊：每團湊齊10人以上（需透過旅行社），每人每日獎勵500元，旅遊行程含放假日不能超過一天。

一般團旅遊：補助上限3萬元。（以10人一團、每人每天500元計算，最多玩6天。）

前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者：補助上限5萬元。（以10人一團、每人每天500元計算，最多玩10天。）

三、縣市加碼：除了最高1500元的補助之外，22縣市再加碼，其中「南投縣」補助最多，活動期間前1000名入住，送價值1250的好玩卡，如果又在4月11日之前，前1萬名再加碼送500元消費券，等於最多可領2750元。（編按：本網之前有整理一篇《春遊補助22縣市再加碼！南投最多拿2750元 懶人包秒懂》）

▲搭配春遊補助方案，雙鐵也都祭出相關優惠。（圖／記者季相儒攝）

高鐵優惠

1. 春遊搭高鐵･送住宿：入住台中以南指定飯店，住宿費0元起，限2人同行，週一至四平日入住，不含國定假日。

2. 假日不加價：與15家熱門飯店配合，直到5月31日止，無論周五或周六入住，都可享有與平日相同的優惠價格。（詳細資訊點我）

3. 小鎮漫遊一日豐富行：3月14日至5月31日期間，購買高鐵假期一日豐富行「集集線」、「台三線」、「小鎮漫遊」指定行程並於4月1日至6月30日間出發，均享「買一送千」優惠。（詳細資訊點我）

4. 車票下殺7折優惠：與近170家飯店合作，至6月30日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票7折優惠（原8折）。另外，合作飯店若已申請加入觀光局春遊專案，可再享旅遊補助。（詳細資訊點我）

台鐵優惠

1. 車票七折優惠：包含平溪、內灣、集集三支線以及東北角一日券，享七折優惠。

2. 台鐵三日券，買三送二：等於三日券原價1800元，於春遊其間66折只要1200元。

3. 莒光號八折

4. 遊輪式觀光列車折價優惠：享折價250元的優惠，若年齡滿60歲者加碼折抵300元。

5. 環島之星觀光列車：享折價400元的優惠，若年齡滿60歲者加碼折抵500元。