　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春遊補助申請步驟、交通「完整攻略」　學會這招多賺2750元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼▲草坪頭景色超美。（圖／南投縣政府觀光處提供）

▲南投信義鄉草坪頭適合全家走走看看。（資料圖／南投縣政府觀光處提供）

記者胡順惠／整理報導

史上最複雜的春遊補助方案1日開跑，你想出門卻還霧煞煞嗎？《ETtoday新聞雲》幫你整理出補助攻略，快把這篇分享給親朋好友，一起討論要去哪玩吧！如果符合相關條件，每人最高可拿2750元的補助費，繼續看下去弄懂完整細節，想出遊可得好好把握這次好康。

▲▼觀光局春遊專案懶人包。（圖／觀光局提供）

請繼續往下閱讀...

▲春遊專案懶人包。

春遊補助實施期間

108年4月至6月的周日至周四（編按：也就是「周五、周六」無法請領）各縣市補助時程如下所示，

4月至6月皆補助的地區：基隆、台北、新北、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣、高雄、屏東、南投、宜蘭、花蓮、澎湖（4/8-6/30）、連江。
4月至5月補助的地區：台東縣。
5月至6月補助的地區：桃園市、台中市、嘉義市、台南市、金門縣。

*特別注意：實施期間遇兒童節4月4日（四）、4月7日（日）、勞動節5月1日（三）及6月9日（日），仍有補助。參與旅宿業者名單請點我

申請步驟

不需要事先上網登錄，只要完成3步驟即可完成申請。

1. 訂房時，表明參加春遊方案要領補助。
2. 入住時，出示任一身份文件（如身分證、健保卡、駕照等），讓旅店業者核對為「本人」入住。
3. 入住時，提供身份證明文件「正面」影本，讓旅店業者向縣市政府申請補助。

*特別注意：業者應現場「折抵住宿費」，不會等縣市政府核撥款項才匯款給民眾。

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲趕快把握春遊補助期間出去玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

本次春遊補助方案有三種，分別是「自由行」、「團體旅遊」、「縣市加碼」，接下來幫大家一一解析。

一、自由行：最高領取1500元補助金。

1. 立刻拿500元：全體國人「不限年齡」入住全台指定旅宿，每房每晚折抵500元優惠。
2. 入住小鎮民宿再領500元：領完基本補助後，18至40歲青年，入住30個經典小鎮與10個客庄小鎮（名單點我，僅適用參加活動之民宿），可再領500元。
3. 離島旅遊入住再領500元：領完基本補助後，18至40歲青年，入住離島（澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球、馬祖、金門），可再領500元。

*特別注意：每房每晚最高補助500元，1500元無法同一天領取，必須分3次住宿。建議最有經濟效益的方式為，符合18至40歲的青年，直接到離島住宿有入圍的經典小鎮3天，就能一次領完。

二、團體旅遊：每團湊齊10人以上（需透過旅行社），每人每日獎勵500元，旅遊行程含放假日不能超過一天。

一般團旅遊：補助上限3萬元。（以10人一團、每人每天500元計算，最多玩6天。）
前往離島或企業員工旅遊或是入住星級旅館者：補助上限5萬元。（以10人一團、每人每天500元計算，最多玩10天。）

三、縣市加碼：除了最高1500元的補助之外，22縣市再加碼，其中「南投縣」補助最多，活動期間前1000名入住，送價值1250的好玩卡，如果又在4月11日之前，前1萬名再加碼送500元消費券，等於最多可領2750元。（編按：本網之前有整理一篇《春遊補助22縣市再加碼！南投最多拿2750元　懶人包秒懂》

自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵（圖／記者季相儒攝）

▲搭配春遊補助方案，雙鐵也都祭出相關優惠。（圖／記者季相儒攝）

高鐵優惠

1. 春遊搭高鐵･送住宿：入住台中以南指定飯店，住宿費0元起，限2人同行，週一至四平日入住，不含國定假日。
2. 假日不加價：與15家熱門飯店配合，直到5月31日止，無論周五或周六入住，都可享有與平日相同的優惠價格。（詳細資訊點我
3. 小鎮漫遊一日豐富行：3月14日至5月31日期間，購買高鐵假期一日豐富行「集集線」、「台三線」、「小鎮漫遊」指定行程並於4月1日至6月30日間出發，均享「買一送千」優惠。（詳細資訊點我
4. 車票下殺7折優惠：與近170家飯店合作，至6月30日止，只需到合作飯店之官網訂房，即可享加購高鐵標準車廂對號座車票7折優惠（原8折）。另外，合作飯店若已申請加入觀光局春遊專案，可再享旅遊補助。（詳細資訊點我

台鐵優惠

1. 車票七折優惠：包含平溪、內灣、集集三支線以及東北角一日券，享七折優惠。
2. 台鐵三日券，買三送二：等於三日券原價1800元，於春遊其間66折只要1200元。
3. 莒光號八折
4. 遊輪式觀光列車折價優惠：享折價250元的優惠，若年齡滿60歲者加碼折抵300元。
5. 環島之星觀光列車：享折價400元的優惠，若年齡滿60歲者加碼折抵500元。

ET快訊
韓國瑜上任道路挖空細膩鋪平！高雄人感動淚：沒看過這新工法
台北男大生醉倒遭性侵！信義區夜店門口被撿　回來一見友人崩潰

關鍵字：春遊補助,攻略,懶人包,交通部,觀光局,高鐵,台鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震發生「這樓層最容易倒」　專家3點救命：躺床上比較安全

春遊補助申請步驟、交通「完整攻略」　學會這招多賺2750元

快訊／清明國道「紫爆」！國一中壢段不到20km　5大雷區曝光

20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯

6萬上班族VS.12萬菜販怎麼選　網勸：賣菜台女不會嫁

北一女學霸筆記超精緻！5個月賺進百萬　「學姐」真面目曝光

桃園機場「黃底紅字」裝飾醜炸　網怒轟「國恥」設計者說話了

男子踩空「落軌」！驚悚摔2公尺慘撞臉　他秒跳月台救人

快訊／2天第3震！花蓮20：56發生4.5地震　中台灣晃一下

財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生的QQ

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

地震發生「這樓層最容易倒」　專家3點救命：躺床上比較安全

春遊補助申請步驟、交通「完整攻略」　學會這招多賺2750元

快訊／清明國道「紫爆」！國一中壢段不到20km　5大雷區曝光

20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯

6萬上班族VS.12萬菜販怎麼選　網勸：賣菜台女不會嫁

北一女學霸筆記超精緻！5個月賺進百萬　「學姐」真面目曝光

桃園機場「黃底紅字」裝飾醜炸　網怒轟「國恥」設計者說話了

男子踩空「落軌」！驚悚摔2公尺慘撞臉　他秒跳月台救人

快訊／2天第3震！花蓮20：56發生4.5地震　中台灣晃一下

財神降臨！護理師花30元買優格中千萬大獎 　彰基證實卻這樣說

學媚術救婚姻！　人妻「紅酒摻經血」給出軌老公喝…14天後結局感動淚

中美經貿第9輪磋商「有巨大進展」！川普：達協議後會晤習近平

日本「美少女戰士製冰盒」太夢幻！彎月神杖在家就能做　還能變出愛心巧克力

世桌賽種子名單出爐　大陸包辦男女前三、鄭怡靜女單第七

LINE打假訊息來真的　有疑問就「舉手」告訴「LINE謠言查證」

建商最討厭的人！驗屋師到府抓漏洞　月薪從26K到年收破百萬元

「LINE官方帳號2.0」上線倒數　改版背後原因曝光

超肥！2份潤餅=1便當　「抽換食材」熱量爆減...還不快照做

地震發生「這樓層最容易倒」　專家3點救命：躺床上比較安全

先探／載板三雄同聲讚好

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

生活熱門新聞

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜..

載完第一趟　Uber司機路邊哭..

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真..

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄..

桃機裝飾醜炸　網轟「國恥」設計..

斷骨插祖墳害長孫下體奇癢！小姑..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

20顆75元鹿港小籠包　撕開肉..

停車場見「起秋雨刷」妹子問：要..

6萬上班族VS.12萬菜販　網..

清明湧車潮　國道時速不到40k..

出500萬也約不到　她錯失億級..

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手..

女大生徵伴文：帥的話可以OO

更多熱門

相關新聞

視障男月台踩空！慘摔2公尺深鐵軌

66歲黃姓男子因為視障行動不便，3日上午在侄兒陪伴下到鳳山火車站搭車，不料他走向月台時，姪兒一時不察，導致黃男踩空跌落2公尺深的軌道。姪兒見狀嚇壞，連忙跟現場數名台鐵人員齊力搶救，總算將黃男救起送醫。經檢查，黃男臉部約10公分撕裂傷，並無生命危險，但後續仍住院觀察中。

視察彰化火車站　林佳龍賣便當

「台灣媽祖與馬祖」節目入圍美國艾美獎

大甲媽遶境！　交通懶人包報你知

越南芽莊首航團出包！302旅客行程突被取消

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、強仁都在

治安紅燈！中和男開車隨機朝BMW狂開8槍

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面