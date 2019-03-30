學姐也愛的韓系「氧氣短髮」　自然清新超脫齡　性感女人味滿滿

文／StyleMap
自從去年下半年流行氧氣瀏海大受好評後～2019年短髮趨勢延伸到氧氣短髮啦！強調自然空氣卷度，連頭頂的澎度也不容忽視！堪稱是今年歐膩最愛～就讓小編為大家介紹幾款氧氣短髮搭配吧！
CADO Hair Salon 新南店 / CADO stylist 建一
學姊的新髮型，就是以氧氣短髮亮相！是不是又更仙了呢？！
Kairos Hair Salon / Kairos X Kenny
氧氣短髮Ｘ微醺莓果紫色，毫無違和感～
IC hair design / Abie
在髮尾強調卷度，讓整體造型更歐美感！
WHY fashion hair salon 三館 / Alex
慵懶外翹搭配歐美挑染，彷彿走在巴黎街頭的女子！
WHY fashion hair salon 三館 / Milly (米莉）
氧氣瀏海＋氧氣短髮，初春就想要清新double！
Twins桃園店 / 楊恭憲(Allen)
眉上瀏海也能駕馭！清新又可愛
80's STUDIO光復店 / Garden
楓糖斑比色Ｘ氧氣短髮，露出頸線令人屏息！
8度 Hair Salon / ZO EY
空靈系短髮女孩別錯過，霧面奶茶棕讓你仙氣更上一層樓～
諾亞藝術造型 新莊一館 / Noya湘蓉
微卷大旁分～散發性感女人味！男友都拍手叫好～
尚洋髮藝成都店 / 西門町髮型設計師 Benny
不規則卷度也是氧氣短髮的精髓之一喔！可愛淘氣模樣讓人難以抵抗～
VSTYLE Hair Salon / Kyo Huang
短髮也能營造小臉視覺，空氣卷度超自然～
A'mour 316 三店 / Yo Yo Wu
髮量少的女孩最適合氧氣短髮，打造你的專屬空氣感
WHY fashion hair salon 三館 / David 大衛
卷度層次Ｘ楓糖斑比色，這不就是韓劇走出來的小姊姊嗎？
CABELLO髮型概念 / 台北東區-Chen(子茜）
黑茶色短鮑伯頭，加上卷度更顯俏麗！
諾亞藝術造型 新莊一館 / Noya湘蓉
看完這些作品，是不是有了初春新造型靈感了呢？也可以看看平台更多女生短卷髮作品唷！現在預約新客染燙獨家優惠，還可享消費點數雙倍送～讓我們一起跟上2019年女生短髮最新趨勢吧！GO～～
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