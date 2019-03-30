學姐也愛的韓系「氧氣短髮」　自然清新超脫齡　性感女人味滿滿

文／StyleMap



自從去年下半年流行氧氣瀏海大受好評後～2019年短髮趨勢延伸到氧氣短髮啦！強調自然空氣卷度，連頭頂的澎度也不容忽視！堪稱是今年歐膩最愛～就讓小編為大家介紹幾款氧氣短髮搭配吧！



CADO Hair Salon 新南店 / CADO stylist 建一



學姊的新髮型，就是以氧氣短髮亮相！是不是又更仙了呢？！



Kairos Hair Salon / Kairos X Kenny

氧氣短髮Ｘ微醺莓果紫色，毫無違和感～



IC hair design / Abie

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在髮尾強調卷度，讓整體造型更歐美感！



WHY fashion hair salon 三館 / Alex

慵懶外翹搭配歐美挑染，彷彿走在巴黎街頭的女子！



WHY fashion hair salon 三館 / Milly (米莉）

氧氣瀏海＋氧氣短髮，初春就想要清新double！



Twins桃園店 / 楊恭憲(Allen)

眉上瀏海也能駕馭！清新又可愛



80's STUDIO光復店 / Garden

楓糖斑比色Ｘ氧氣短髮，露出頸線令人屏息！



8度 Hair Salon / ZO EY

空靈系短髮女孩別錯過，霧面奶茶棕讓你仙氣更上一層樓～



諾亞藝術造型 新莊一館 / Noya湘蓉

微卷大旁分～散發性感女人味！男友都拍手叫好～



尚洋髮藝成都店 / 西門町髮型設計師 Benny

不規則卷度也是氧氣短髮的精髓之一喔！可愛淘氣模樣讓人難以抵抗～



VSTYLE Hair Salon / Kyo Huang

短髮也能營造小臉視覺，空氣卷度超自然～



A'mour 316 三店 / Yo Yo Wu

髮量少的女孩最適合氧氣短髮，打造你的專屬空氣感



WHY fashion hair salon 三館 / David 大衛

卷度層次Ｘ楓糖斑比色，這不就是韓劇走出來的小姊姊嗎？



CABELLO髮型概念 / 台北東區-Chen(子茜）

黑茶色短鮑伯頭，加上卷度更顯俏麗！



諾亞藝術造型 新莊一館 / Noya湘蓉

看完這些作品，是不是有了初春新造型靈感了呢？也可以看看平台更多女生短卷髮作品唷！現在預約新客染燙獨家優惠，還可享消費點數雙倍送～讓我們一起跟上2019年女生短髮最新趨勢吧！GO～～

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