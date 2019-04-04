感人！母婚禮「穿布偶裝」遞戒指　新娘揭開頭套瞬間淚崩

▲一名穿著布偶裝的人走上舞台。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

每個父母親在辛苦養大女兒時，最期待的是女兒能夠嫁得好、有個疼愛她的丈夫和夫家。近日微博流傳一段影片，在一對新人的婚禮上，突然有一個穿著布偶裝的人跳躍入場，並遞給新娘一只戒指；當司儀請新娘將布偶裝的頭套除下時，新娘當場淚崩，原來穿布偶裝的竟是她的母親。

▲發現是媽媽，新娘當場淚崩。（圖／翻攝自微博）

這段影片近日在微博瘋傳，引發網友熱烈討論。影片中，一名穿著玩偶裝的人，為新人遞上戒指，這讓新人們十分驚喜。隨後司儀開口示意，請新娘把玩偶的頭套摘下來，沒想到摘開頭套那一刻，新娘發現竟是自己的媽媽，瞬間眼淚狂流，還不禁擁抱媽媽，場面令人感動不已。

接著，新娘的媽媽轉過頭面對賓客，再對著女兒真心說「我希望我女兒和女婿幸福快樂。同時，我送上一份很意外的驚喜，謝謝大家。」

▲媽媽獻上祝福。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，許多網友紛紛羨慕討要說「我也希望有這樣的媽媽！」、「超感動的辣」、「真是天下父母心」、「父母對小孩的愛都是無私的」，還有已婚的女網友說「我想媽了！」、「真的要好好珍惜與父母相處的時間，不然結婚後心力時間都花在小孩身上了」

