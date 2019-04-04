非洲豬瘟入侵新疆！大陸僅剩西藏＋海南未成疫區

▲非洲豬瘟入侵新疆。（圖／路透社）
大陸中心／綜合報導
大陸農業農村部4日公告指出，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區某養殖合作社，出現非洲豬瘟疫情，200頭生豬共發病15頭、死亡15頭；目前已對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。截至目前，大陸僅剩下西藏、海南還未出現疫情。
農業農村部指出，3日22時接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，烏魯木齊市米東區一養殖合作社發現非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖合作社存欄生豬共200頭，發病15頭，死亡15頭。
▲生豬養殖場示意圖。（圖／路透社）
疫情發生後，農業農村部立即派員趕赴現場，並啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。
▲非洲豬瘟進入新疆，中國只剩西藏、海南未被感染。（圖／農業農村部網站）
根據了解，自2018年出現非洲豬瘟疫情後，大陸31省區目前僅剩西藏及海南還未傳出疫情。
隨著豬肉供給下降，豬肉價格已出現上漲。農業農村部數據統計顯示，2019年3月，全國生豬價格為每公斤14.35元（人民幣），同比上漲14.3%，其中河北、天津、江蘇等省月平均價格環比漲幅均超過20%。
▼截至4月3日大陸非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自中央災害應變中心）