非洲豬瘟入侵新疆！大陸僅剩西藏＋海南未成疫區

每個父母親在辛苦養大女兒時，最期待的是女兒能夠嫁得好、有個疼愛她的丈夫和夫家。近日微博流傳一段影片，在一對新人的婚禮上，突然有一個穿著布偶裝的人跳躍入場，並遞給新娘一只戒指；當司儀請新娘將布偶裝的頭套除下時，新娘當場淚崩，原來穿布偶裝的竟是她的母親。