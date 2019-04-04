縱火狂男選中逾130年歷史林家古宅　濃煙四竄幸未損及本體

▲▼歷史建築宜蘭員山鄉林家古宅，3日中午時許遭人縱火，古宅上方突冒出濃煙，幸未波及古宅本體。警方將涉嫌縱火的陳男移送偵辦（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

逾130年歷史、2001年登錄為宜縣歷史建築的宜蘭縣員山鄉林家古宅驚傳遭人縱火，但因起火點是緊鄰古宅旁的鐵皮倉庫，且火勢迅速被撲滅，古宅本體幸未被波及受損。警方循線找到有縱火前科的陳男，雖然但陳男矢口否認，仍被警方移送偵辦，並請檢察官向法官聲請羈押以避免再犯。

3日中午時許，宜蘭員山林家古宅上方突冒出濃煙，因古宅正由宜縣府進行修復工程，外界一度懷疑是否與失火有關，所幸警消人員獲報後在第一時間趕至現場，發現失火點是古宅旁的鐵皮倉庫，隨即拉開水線，迅速將火勢撲滅；不料消防人員尚未收隊，古宅旁另一處地點又冒出黑煙，消防人員立即加以撲滅火勢。

由於有目擊者表示是人為縱火，警方比對相貌之後，立即鎖定才在3月出獄、有縱火前科的陳姓男子，且陳男2018年才在員山鄉枕山村一處當倉庫用的平房縱火被逮，認為陳男涉嫌重大，警立即循線找到陳男。

警訊時，陳男矢口否認縱火，但警方仍將陳男移送偵辦，並請檢察官向法官聲請羈押以避免再犯。

宜蘭文化局長宋隆全指出，失火的地點都位於受保護的歷史建物之外，只是另行搭建的鐵皮倉庫，與林家古宅本體無關，也不影響古宅的修復計畫及進度。

大三鬮林氏族人由福建漳州南靖廟兜村，遷居至宜蘭二城，並在宜蘭開枝散葉，其中一派遷居大三鬮，整個家族在土地拓墾開發、招耕收租、企業經營方面均有所成就，員山鄉大三鬮林家古厝約建於1880年（光緒6年），是宜蘭境內最具規模之傳統三合院建築。

古厝為燕尾式屋頂，牆身上段為灰磚，下段為石塊，主屋內為傳統穿斗式屋架及井然有序之三間五架木構造，中庭外牆設有槍眼，具有防禦功能，林宅祖先將古厝建設成可容納鄰近居民，是周邊居民的防護中心，具有非常高的文化資產價值，於2001年登錄為宜縣歷史建築。

宜蘭縣政府指出，林宅古厝歷經近130多年，建物不敵自然的毀損，經與所有權人多次協調討論修復相關事宜，及向中央積極爭取修復經費。為保護歷史建築林宅古厝於修復前不再受風吹雨打損壞，因此針對建物外側搭建保護鋼棚架，經向中央爭取到保護棚架經費600多萬元，並分攤配合款100多萬元，預計於4月底完工。