Hello Kitty迷有福了！ 　上海灘「時光之旅」主題館魔都上線

▲世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館位於南京東路世茂廣場6到8層，總面積6000平方公尺。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸即將成為全球最大的主題樂園市場，相關IP產業型態正一家一家的開。其中「世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館」就於上月底正式開業，搭配「百樂萌」復古派對、沉浸式體驗等，要抓住全球Hello Kitty凱蒂貓迷的心，打造魔都新的「粉紅地標」。

根據中國旅遊協會、業界預測，大陸將在2020年成為全球最大的主題樂園市場，未來5年兒童產業消費規模約達5兆元人民幣。不過市場雖大，競爭也更加激烈，平均僅有1成能夠獲利，為此業者除了積極搶灘，布局和操作模式也更加精明。

▲世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館3月底正式開幕。（圖／世茂集團提供）

以世茂集團為例，剛於3月20日宣布，將在去年開業的佘山世茂洲際酒店（深坑酒店）打造亞洲首座「藍色小精靈」主題樂園後，同樣規劃已久的「世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館」正式於3月29日舉行開業儀式，在市中心直接插旗。

作為全球唯一以上海灘為主題背景的Hello Kitty沉浸式體驗主題館，世茂結合Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大耳狗三麗鷗家族六大IP，組成「時光旅行團」，在商場一級戰區的南京東路世茂廣場內，與萌化的東方明珠塔、世博園等「海派」建築、文化帶給消費者沉浸式體驗，並開發限定版周邊商品，希望能打造成新的魔都打卡景點。

▼世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館搭配限定紀念品吸引消費者目光。（圖／記者陳政錄攝）

三麗鷗上海國際貿易有限公司總經理李明勳指出，很開心看到Hello Kitty看她的小夥伴到上海安家，與上海文化融合帶給入場民眾全新感受。

▼世茂Hello Kitty上海灘時光之旅主題館內場景。（圖／世茂集團提供）